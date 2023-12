Jair Bolsonaro llegó al país para asistir a la asunción de Javier Milei

El expresidente de Brasila Aeroparque junto a una extensa comitiva para asistir el domingo aEl exmandatario brasileño, de 68 años, declaró, al bajarse del avión, queSu hijo, por su parte, aprovechó para criticar al actual titular del Ejecutivo de Brasil, Lula Da Silva, quien no asistirá a la asunción de Milei.“El secretario de comunicación de Lula dijo que está esperando que Milei le pida disculpas. Pero ellos no pidieron disculpas a Milei cuandolanzó Eduardo Bolsonaro y luego aclaró que “así salió en los periódicos de Brasil”. Para el actual legislador, abogado y policía de profesión, “la primera disculpa tiene que venir de Lula porqueEl hijo del exmandatario afirmó que uno de los objetivos del viaje es estrechar lazos con referentes de La Libertad Avanza (LLA).estamos muy contentos. Venimos para encontrarnos con otros amigos, autoridades, y hacer relaciones con diputados argentinos”, expresó el legislador de 39 años.A diferencia de su padre, que no se detuvo a hablar con la prensa, Eduardo Bolsonaro, sonriente, subrayó que tiene un “vínculo de amistad” con el líder de LLA. Y recordó que Milei asistió al evento conservador que organizó en Brasil llamado CPAC.La(CPAC, por sus siglas) es una cumbre política fundada en Estados Unidos, que tiene sus eventos centrales en el país norteamericano pero que también se realizan por fuera. Una de esas fue el congreso de 2022 realizado en Brasil y organizado por el propio Bolsonaro, tal como lo recordó. Entre otros dirigentes, asistieron Milei ylíder de la fuerza política que ganó las últimas elecciones en Chile (las constituyentes) y quien llegó a la segunda vuelta presidencial en los comicios del años anterior (2021) en donde perdió contraafirmó Eduardo Bolsonaro al arribar a Aeroparque junto a la comitiva no oficial. La oficial la liderará el cancillerquien fuera embajador de Brasil en la Argentina y Estados Unidos, además de representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Vieira también era el ministro de Relaciones Exteriores cuando se dio otro cambio de gobierno en la Argentina: en 2015. En esa ocasión, la entonces presidenta,asistió a la toma de posesión del expresidente Mauricio Macri. En ese caso, el exjefe político de Rousseff y actual presidente, a quien Milei insultó en reiteradas oportunidades, decidió tomar otra decisión.