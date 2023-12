Milei sobre su charla con Musk: "Quedamos en contacto para que visite Argentina"

El presidente electo, Javier Milei, habló con Elon Musk, el magnate dueño de Tesla y X (antiguamente Twitter), y lo invitó a la asunción este domingo 10 de diciembre. Sin embargo, el empresario no podrá asistir.



“Hoy mantuve una gran conversación con Elon Musk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo”, aseguró en su cuenta de X el presidente electo.



Asimismo, contó que “Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea, recordando que Argentina supo ser uno de los países más prósperos e influyentes del mundo y que era consciente de todos los desafíos que, tanto la Argentina como yo, tenemos por delante”.



Según la información que trascendió, fue la charla “más extensa” entre todas las conversaciones que ha tenido con otros líderes mundiales. Hablaron, con intérprete de por medio, sobre sus ideas en común, relacionadas con la libertad, pero también hubo un momento para invitar al empresario a la asunción.



“Si bien no va a poder asistir a la ceremonia de traspaso, quedamos en contacto para que el año próximo visite la Argentina y podamos seguir estrechando vínculos y trabajando juntos”, concluyó Milei. (TN)