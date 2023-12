Los posibles nombres que Caputo pondría en Comercio e Industria

El designado ministro de Economía, Luis Caputo, comenzó a definir algunos nombres del equipo que lo acompañará en la gestión a partir del lunes próximo. Aunque todavía no está claro quiénes ocuparán los roles de Hacienda y Política Económica, sí trascendieron los de quienes se ocuparán de las temáticas industriales y de comercio.Una de las posibilidades más ciertas es que Comercio e Industria sean parte de una misma secretaría a cargo de Pablo Lavigne, quien fue director nacional de Facilitación del Comercio Exterior en el Ministerio de Desarrollo Productivo durante la gestión del macrismo. Fue el encargado de manejar las SIMIs, que luego fueron cambiadas por las actuales SIRAs.Trascendieron en las últimas horas parte de los nombres que lo acompañarían.(liderará una subsecretaría que tendrá ese rol), mientras que, un rol similar al que ocupó también durante el gobierno de Mauricio Macri, en la gestión de Miguel Braun como secretario de Comercio (en ese momento era una dirección)., otro ex funcionario de la gestión de Cambiemos que ha trabajado mucho con Lavigne y prometió ayudarlo en los temas de comercio e industria. Quien estuvo trabajando desde hace algunos meses en un plan industrial es el ex vicepresidente regional de General Motors, Federico Ovejero, quien se había reunido con todos los sectores y se mostraba en los distintos eventos vinculados con la actividad. Sin embargo, a muchos allegados les había transmitido que no quería ocupar el rol de secretario.. Con Braun, era directora de Exportaciones. La coordinación de la agenda Pyme podría depender de una secretaría aparte y quien suena para cubrir ese puesto es Marcos Ayerra, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) también durante la gestión de Macri.. Era el CEO del Grupo Alas, que controla las marcas de ropa Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons, y que tiene al Grupo De Narváez como uno de los accionistas. También fue Superintendente de Seguros de la Nación, nombrado por Caputo en 2017.Según pudo averiguar Infobae, algunas de estas personas ya tomaron contacto con los funcionarios salientes para realizar la transición de la mejor manera posible, pero otras todavía están a la espera de definiciones más concretas. “Hay bastante improvisación, nada que ver al 2015, cuando se aterrizó con equipos armados y planes definidos”, dijo una fuente involucrada en este proceso. Pero otra destacó la “mayor predisposición” del equipo de Sergio Massa que la que tuvieron los funcionarios de Axel Kicillof, quien era ministro de Economía cuando llegó Cambiemos al gobierno.El objetivo es desmantelar ese sistema y crear uno nuevo, similar al que existía antes (SIMI), para que funcione en sintonía con el sistema Malvina y sirva a los fines de tener una trazabilidad de lo que se importa. Serviría sólo a los fines de que el empresario declare lo que va a ingresar al país. Cerca de Lavigne creen que los que necesitan importar podrán hacerlo y pagar sus compras, ya que a un mayor tipo de cambio aparecerán las divisas.No se está pensando en ningún tipo de control más allá de los aranceles correspondientes. Tal como dijo en la Conferencia Industrial de la UIA la semana pasada, tampoco habrá Licencias no Automáticas (LNA), que servían para proteger a los sectores más sensibles de la competencia importadora. “Ya el dólar alto hará que no se importe todo”, dijeron fuentes cercanas a Lavigne.