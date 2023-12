Argentina no se unirá a las BRICS: “No vemos suficientes beneficios”

No a los BRICS, si a la OCDE

Requisitos que debe cumplir argentina para ingresar a la OCDE

A pesar de la invitación para unirse al grupo BRICS, el país no considera prioritario formar parte de esta asociación de naciones en desarrollo., afirmó Mondino en diálogo con Reuters."La relación con China por no ingresar a los BRICS no va a cambiar mucho. De hecho, hoy Argentina no está en el bloque y tiene una relación intensa en lo comercial", afirmó el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo a Ámbito. Además, resaltó que el ingreso a los BRICS no le facilita el comercio a nuestro país con el gigante asiático, la relación comercial seguiría más o menos igual.Por su parte, el director de ABECEB, Gustavo Pérego, se mostró más escéptico respecto de la posibilidad de que China "corte" relaciones con Argentina por el cambio de administración o por no ingresar en los BRICS. "Va a tener una relación cordial como hasta el momento. El Gobierno de Milei la única señal positiva que puede dar es la de ser partner comercial, ya que políticamente va a estar alineado a occidente", añadió en diálogo con"Nuestros vínculos diplomáticos perjudican nuestros vínculos comerciales y económicos", señaló Ponce. El hecho de llamar al presidente brasileño Lula da Silva "comunista" y "corrupto", o mismo hacer énfasis en que no tendría relaciones políticas con este país, afectaron la relación con Brasil. A esto se sumó la invitación a la asunción presidencial al ex mandatario y opositor al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), Jair Bolsonaro, quien asistirá con una comitiva de gobernadores y exfuncionarios de su administración.¿Por qué a Brasil le interesa el ingreso de Argentina en los BRICS?El ingreso de Argentina a los BRICS es de especial interés para Brasil por la densidad política que podría aportarle que los dos ejes principales del Mercosur estén instalados allí.Tras la negativa de que Argentina no aceptar la invitación a ser parte de los BRICS por el momento, en Brasil ya se confirmó que Lula da Silva no se presentará en la asunción de Javier Milei. Fueron muchos los gestos políticos en contra del mandatario brasileño, por lo que decidió enviar al evento protocolar del 10 de diciembre a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.Tras la negativa a los BRICS, la canciller designada confirmó, en la misma entrevista que otorgó a Reuters, que la invitación para que Argentina se una a la OCDE ya está sobre la mesa, junto con otros países como Perú, Rumania, Bulgaria y Croacia, que iniciaron el proceso en enero de 2022.Los beneficios de ingresar a la OCDE son múltiples: en el corto plazo, podría generar una baja del costo de capital y un impacto en la calificación de riesgo, lo que a su vez allanaría el camino para inversiones productivas. Mientras que en el mediano y largo plazo, el ingreso a la OCDE podría impulsar el desarrollo económico y social del país, ya que permitiría acceder a un mercado de 500 millones de consumidores y a las mejores prácticas de los países desarrollados.Dentro de los requisitos que se le impondrán al gobierno de Javier Milei para ingresar se encuentran:Mejorar la calidad institucionalPromover el desarrollo productivoGarantizar el bienestar socialSobre la posibilidad de ingresar a la OCDE, que se abandonó en 2019 cuando asumió la gestión de Alberto Fernández, Pérego se mostró entusiasmado. "Sería un gran logro", enfatizó.El ingreso a la OCDE se leería como una "carta de presentación internacional", le daría un respaldo de transparencia y calidad institucional al país, lo cual podría atraer inversiones del exterior, explicó Pérego."El cumplimiento de las normas que impone la OCDE mejora la reputación de quien las cumple y además crea reputación ante terceros", observó Elizondo, que también se mostró a favor del ingreso.