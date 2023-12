Marco Lavagna y Carlos Soratti seguirán al frente del Indec y el Incucai

Quién es Carlos Soratti

De esta manera, este médico con especialización en Terapia Intensiva y en Sistemas de Salud y Seguridad Social, se mantendrá al frente del INCUCAI, un ente autárquico dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que es responsable de coordinar y fiscalizar el proceso de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en la Argentina desde hace más de 40 años.Soratti fue nombrado como titular del ente mediante el Decreto 269/2020, publicado el 17 de marzo de 2020. Según el documento, el ahora nuevamente titular podrá “ejercer la presidencia del Directorio del INCUCAI por un período de cuatro años, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 58 de la Ley N° 27.447″.Soratti cuenta con la especialización en Terapia Intensiva y en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Además, fue Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación del 2006 al 2009. Asimismo, no es la primera vez que preside el organismo, ya que fue su titular entre 2003 y 2006 y desde 2009 hasta enero de 2016.En lo que se refiere a su trayectoria previa, fue presidente del Comité Organizador del Segundo Día Mundial para la Donación y el Trasplante realizado en Argentina (2006) y además de ostentar el mismo cargo en el “11th Congress of the International Society for Organ Donor and Procurement (ISODP)”, también efectuado en territorio nacional, en 2011.A lo largo de su trayectoria, Soratti recibió numerosos reconocimientos, entre los cuales se encuentran el Premio Mercosur 2013 al Mérito en Salud Pública de los Estados Partes y Asociados y el Premio Fundación ISALUD por la trayectoria. Es además Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones.Según indicaron, “durante su gestión en el INCUCAI y con la premisa básica de incrementar la donación y el trasplante, a partir del año 2003 se implementó en nuestro país el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, el cual incorporó la figura del Coordinador Hospitalario de Trasplante como impulsor de la generación de donantes desde el interior de los hospitales”.Asimismo, indicaron “con la puesta en marcha del Programa se logró un gran crecimiento de los trasplantes en nuestro país; la actividad de procuración de órganos, reflejada en el índice de donantes por millón de habitantes, pasó de 6 en 2002 a 15.1 en 2012, posicionando a la Argentina como una referencia regional en la materia”.En ese sentido, según informaron desde el INCUCAI a Infobae, “en lo que va del año se realizaron 3.906 trasplantes de órganos y de córneas. Así, 1.967 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos – 1.676 provenientes de donantes fallecidos y 291 de donantes vivos - y 1.939 un trasplante de córneas”.