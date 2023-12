Frigerio: “Hablamos de resolver problemas concretos y de cómo solucionarlos”

Política Frigerio anticipó que enviará un paquete de leyes a la Legislatura entrerriana

Los gobernadores electos de Entre Ríos y Santa Fe, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro, respectivamente, se reunieron en la ciudad de Paraná, con el objetivo de diagramar una agenda de trabajo en común con "mirada regional" y para "potenciar el desarrollo" de ambas provincias.En ese sentido, Frigerio brindó una conferencia de prensa en la cual manifestó: “Tuvimos la primera reunión de trabajo conjunto entre la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, donde planteamos temas estratégicos que nos unen, en las cuales trabajaremos sobre temas vinculados a afectos legislativos”.“Básicamente planteamos dos grandes ejes, en principio la defensa del federalismo donde la provincia de Santa Fe y Entre Ríos tienen una gran historia en la Argentina en defensa del federalismo y a eso lo haremos valer en el futuro. Es una responsabilidad que nos toca a ambas gestiones a partir del 10 de diciembre”, agregó.“Tuvimos la oportunidad de escuchar a ministros responsables de áreas en las dos provincias, ya se ha fijado una agenda de trabajo para el futuro donde falta incorporar a Córdoba, que es la otra integrante de la Región Centro”, añadió.“Estamos con enorme entusiasmo y ansiedad por poner en marcha y práctica estas ideas que venimos conversando con Maxi (Pullaro), gobernador de Santa Fe, desde hace bastante tiempo. En esta reunión hablamos de resolver problemas concretos y de cómo solucionarlos de la mejor manera posible, los cuales les quitan los sueños a los santafesinos y a los entrerrianos”, señaló.Con respecto a la visita del gobernador electo de Santa Fe, dijo: “Para nosotros es un honor y satisfacción poder hospedarlos. Por supuesto que es una primera reunión, donde habrá muchas más por los próximos cuatro años”.“La construcción de un puente, mejorar la integración entre las dos provincias, es siempre una preocupación. Es hora de que haya una gran obra de infraestructura que nos una aún más de lo que estamos unidos y no vamos a dejar de pelear por eso, ya que no solo es un tema nacional”, comentó.“El túnel subfluvial, recién lo recordaba ‘Maxi’ en la reunión, fue una muestra de rebeldía de los enormes gobernadores. En la década del ’50, Uranga y Sylvestre Begnis se animaron a salir del status quo, a soñar y pensar en grande. Hoy en día, es difícil imaginarse en esta situación tan compleja una obra de semejante envergadura, pero vamos a trabajar en lograr ese objetivo”, contó.“No es un tema de una provincia, nosotros también tenemos graves problemas de inseguridad. En estos días, lo hemos tenido en la ciudad de Concordia, donde la droga y el narcotráfico está presente en nuestra provincia, es una preocupación permanente. Los padres y las madres entrerrianas también tienen miedo de que la droga entre a sus casas y tome de rehenes a sus hijos para siempre”, indicó.“Nosotros junto con Néstor Roncaglia, tenemos una política concreta para combatir este flagelo y trabajamos en esta reunión conjunta para hacer este trabajo mancomunado, y por supuesto que también con el gobierno nacional, donde tenemos la suerte de que Patricia Bullrich sea la ministra de Seguridad”, acotó.“Nosotros hablamos de muchos temas como la educación, que es una prioridad y lo planteamos en la campaña electoral, donde pocas veces se lo menciona. Hay muchas cosas para trabajar de manera mancomunada entre ambas provincias”, dijo.“Tenemos el desafío de tener un plan provincial de educación, que logre que nuestros alumnos de primer a tercer grado puedan saber leer y escribir, lo que hoy en gran medida no está pasando. También la capacitación de nuestros docentes, los planes de infraestructura escolar, la salida laboral”, remarcó.“Hablamos sobre la necesidad de una política que cuide nuestro ambiente, pero que también fomente la producción y el empleo, esa es la principal preocupación de los entrerrianos. Todas nuestras políticas tienen que generar condiciones para que haya más trabajo en el sector privado, me refiero a la producción, el comercio, los emprendedores”, destacó.“Todo está vinculado con tener más oportunidades de empleo para nuestra gente y terminar con la idea que tienen los jóvenes sobre que no hay futuro acá. Para lograr eso, tenemos que generar condiciones, pero con cosas concretas como mejor educación y salida laboral con puestos de trabajos bien pagos”, contó.