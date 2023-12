Bordet defendió la educación pública y los avances logrados durante su gestión

El primer mandatario entrerriano estuvo este miércoles en Gualeguaychú. Inauguró los edificios de la escuela Técnica Nº 2, Pbro. José María Colombo, y de la escuela primaria con nivel inicial Nº 117, María Elena Walsh. Estuvo acompañado por el intendente Martín Piaggio; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; y la directora departamental de Escuelas, Marta Landó. También defendió la educación pública y los avances logrados durante su gestión.“Y además también está para inaugurar, porque no tuvimos tiempo, la escuela Zamba de Vargas en el departamento Gualeguay”, agregó Bordet y remarcó: “para nosotros siempre fue central defender el concepto de educación pública, y eso no sólo es infraestructura, sino también salarios docentes que puedan ganarle a la inflación. Lo pudimos lograr, y cumplimos con nuestro compromiso”."Es una gran gratificación poder estar inaugurando este edificio porque tiene toda una historia”, afirmó Bordet en la institución de enseñanza técnica, donde estuvo acompañado por su rector, César Timone.Recordó que durante una visita a Pueblo Belgrano se le acercó un grupo de chicos del centro de estudiantes de esa institución y lo invitaron a ver el edificio. “Me interpelaron para que viera las condiciones en que estaban dando clases, vine, compartí cuál era el problema, hicimos el proyecto, ejecutamos la obra y hoy la estamos inaugurando”, mencionó, al tiempo que destacó que “hay un gran mérito de la comunidad educativa”.En ese sentido, valoró la actuación de los estudiantes: “El hecho de involucrarse, de reclamar, de insistir. “Es cómo se logran las cosas y se dan los resultados. Nosotros lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación", aclaró.Aseguró además que “inaugurar una escuela tiene que ver con ese sentido de pertenencia que genera la educación pública, un pilar que nadie discute y que está fuera de todo debate que quiera hacerse de sistemas de vouchers. Nuestros docentes tienen que estar bien pagos, los salarios ganarle a la inflación y las escuelas seguir siendo públicas. Este es un concepto que lo establecieron Avellaneda, Alberdi y Sarmiento".Por otra parte, explicó que “en Gualeguaychú, en dos períodos de gobierno, pudimos inaugurar seis edificios nuevos de escuelas: la Barbosa, la Soldado Mosto, el Colegio Nacional Clavarino, la Colombo, la Haedo y seguidamente inauguré la escuela María Elena Walsh. Y está en proceso de ejecución la escuela Matheu. Realizamos una gran inversión en educación y esto tiene que ver también con el mérito de una sociedad que se moviliza, reclama y pide. Porque ahí es donde se ven los resultados. Cuando se lucha y se persiguen causas nobles, al final siempre termina valiendo la pena”, afirmó Bordet.“Para nosotros siempre fue central defender el concepto de educación pública, y eso no sólo es infraestructura, sino también salarios docentes que puedan ganarle a la inflación. Lo pudimos lograr, y cumplimos con nuestro compromiso”, añadió.“Me voy de la gestión con esa premisa y ese compromiso que había hecho con los docentes entrerrianos. También en los dos últimos años logramos la meta que nos habíamos propuesto de más de 190 días de clases por año. Esto significa tener más y mejor currícula en cada establecimiento educativo", subrayó Bordet.Por otra parte, resaltó lo realizado en materia de capacitación docente, nivel superior y escuelas de educación técnica y agrotécnicas. Particularmente sobre esto último, destacó que "el perfil del graduado de secundaria tiene que estar orientado a la búsqueda del primer empleo, y esto lo dan este tipo de escuelas".Finalmente, mencionó la relación que mantuvo con los gremios docentes durante su gestión, la cual calificó como "de mucho respeto y madurez, obviamente con las tensiones que genera a veces la discusión salarial". En relación a la última solicitud de los gremios afirmó: "Nosotros cumplimos un ciclo y la demanda de los gremios docentes era para los meses que venían y como el 10 de diciembre asume una nueva gestión, no puedo comprometer fondos de esa gestión. Estimo que la negociación salarial se seguirá llevando adelante", señaló.A su momento, el rector de la escuela técnica “José Marí Colombo”, César Timone, agradeció tanto al gobernador como a las autoridades y a la comunidad educativa "que tanto estuvo luchando por este momento. Esta es una instancia para seguir pensando y teniendo esperanza en la educación y, particularmente, en la educación técnica, que es la salida para que sigamos progresando en el desarrollo tecnológico, en la economía, y como seres humanos".Posteriormente las autoridades se dirigieron a la escuela María Elena Walsh, donde las esperaban el senador provincial Jorge Maradey; y la directora de la escuela, Susana Rosas. Esta escuela funciona en el club Defensores del Sur y el próximo año comenzará el ciclo lectivo en su nuevo edificio.En esa oportunidad el gobernador hizo una mención al legado de la cantautora argentina. "A todos desde nuestra infancia nos quedaron grabadas sus canciones, que hasta el día de hoy recordamos. Sobre todo lo que dejaban de mensaje esas canciones para tantas generaciones de gurises argentinos. Las unidades de nivel inicial fue un compromiso que asumimos en la gestión. Nos habían prometido miles de jardines, nosotros fuimos más modestos, nos propusimos desarrollar un programa provincial y en cuatro años hemos inaugurado 25 unidades de estas características para nuestros gurises de la edad temprana, y hay cuatro más en construcción".A su turno, el intendente Martín Piaggio expresó su satisfacción por la inauguración de los dos nuevos edificios escolares en la ciudad y destacó "las múltiples obras en materia educativa que hemos vivido durante todos estos años" con fondos del gobierno provincial.Al referirse a la inauguración en cuestión, sostuvo: "Es una de las obras en materia educativa que más ganas teníamos de terminar. Hace mucho tiempo que la esperaba esta enorme barriada y es muy sentida para nosotros".Finalmente, y en referencia al nuevo edificio, señaló que "lo merecen el barrio, las familias, los vecinos que han luchado, la directora con la que compartimos este sueño y los docentes" y expresó un agradecimiento, en nombre de los vecinos y vecinas, al gobernador Bordet por su concreción.Por su parte, la directora de la escuela, Susana Rosas, agradeció al gobierno provincial la construcción del nuevo edificio que les posibilita "tener nuestra propia casa". "Le agradezco al gobernador que nos haya escuchado y haya puesto todo de su parte para que eso se logre", indicó.El nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 2 Pbro. José María Colombo, donde concurren casi 600 estudiantes, ocupa casi la totalidad de la manzana ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Gualeguaychú. La obra implicó una inversión de 664.227.732 pesos provenientes del tesoro provincial y se centró, en esta primera etapa, en la construcción del sector de talleres en el terreno anexo a la escuela.