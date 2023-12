Resuelven si juzgan o absuelven a acusado de abuso por el plazo de investigación

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió, por mayoría, que el Ministerio Público Fiscal perdió la potestad de seguir investigando en el legajo "U., G. G. - Abuso Sexual con Acceso Carnal",. Asimismo, y encontrándose agotada la Investigación Penal Preparatoria (IPP), dispuso remitir la causa a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Villaguay, explica el comunicado del STJ enviado a este medio.Ante esta situación la defensa de U. G. G., teniendo en cuenta los plazos perentorios previstos en el CPP,para seguir investigando el hecho denunciado. Por ese motivo,Al analizar dicho planteo la Sala Penal, por la mayoría conformada por la vocal Claudia Mizawak y el vocal Daniel Carubia, recordó que el art. 223 del CPP dispone lo siguiente: “. Si resultare insuficiente, el fiscal podrá solicitar fundadamente prórroga al juez de Garantías, quien podrá acordarla por otro tanto si juzga justificada su causa o la considere necesaria por la naturaleza de la investigación. Sin embargo,. No se computará en estos casos el tiempo transcurrido durante el trámite de incidentes o impugnaciones.”.Esto significa que la ley le otorga al MPF la potestad de llevar a cabo la IPP pero incontrastablemente prevé el contralor de legitimidad de tal actividad por parte del/la juez/a de Garantías y, cumplido el plazo legal, para continuar la investigación, su prórroga debe ser fundadamente solicitada a la magistratura por parte de la Fiscalía (que en este caso omitió hacerlo). En efecto,Si bien el deber de prevención y protección diferenciado o “reforzado” compete a todos los operadores jurídicos, adquiere respecto del MPF una singular relevancia, que le impone -como órgano encargado de llevar adelante la acusación- una carga aún mayor, particularmente durante la IPP, ya que a la Fiscalía le cabe el impulso y activación del proceso.En ese sentido, la vocal Mizawak sostuvo: "Constatándose agotado el término para practicar la IPP, sin verificarse la existencia de una fundada solicitud de prórroga ni la consecuente concesión judicial para su continuación, devino incontrastable la insubsistencia de la potestad de la Fiscalía para realizar actos de investigación en el marco del presente legajo,".En tanto, el vocal Carubia dijo: "Es dable precisar en estas actuaciones que, desde la asunción de la defensa de U. G. G por parte de la recurrente, María Laura Barbar,, invocando el carácter perentorio e improrrogable de los términos del proceso que consagra el art. 192 del mismo cuerpo legal adjetivo, siendo los términos procesales perentorios e improrrogables, salvo excepción legal (cfme.: art. 192, C.P.P.) y encontrándonos aquí con una de esas excepciones -posible prórroga-, pero sometida al control de razonabilidad judicial,, inevitablemente pierde el MPF aquella potestad de persecución penal que, con estas limitaciones, le asigna la ley”.Y agregó: "Al cumplirse el término legal para practicar la investigación, para que pueda el MPF continuar con ella o avanzar a la etapa intermedia del proceso sin que decaiga su derecho,-existiendo concreta formación de causa contra el imputado, no cabe la eventual alternativa del archivo de las actuaciones-; debiendo agregarse a ellas la posibilidad de la Fiscalía de instar ante la judicatura de Garantías la clausura provisional de la IPP que contempla el art. 224 del CPP que le permitiría continuar en la pesquisa e incorporación de evidencias después de vencidos todos los plazos de las prórrogas concedidas (...), no consentida por la contraparte, e insólitamente tolerada por los órganos jurisdiccionales intervinientes que efectúan una interpretación inequívocamente contra legem, ignorando la explícita letra de la ley”.Por su parte, el vocal Miguel Ángel Giorgio señaló diferencias entre este caso y el denominado fallo "Cozzi", entendiendo que "(...) en síntesis, el presente lejos está de alcanzar el horizonte temporal por el cual el máximo Tribunal del país entendió conculcada la garantía del plazo razonable. Es decir, carece de sentido declarar aquí la insubsistencia de la potestad fiscal en la I.P.P. dado que en los presentes autos,".Asimismo, consideró: "...cuya noticia criminis se radicó en mayo de 2020, en plena pandemia y, aun así,."Ligado a esa reflexión recordó que: "...es necesario destacar que en causas como la presente (caratulada como abuso sexual con acceso carnal y cuya víctima es una mujer niña) pesa sobre el Estado Nacional la debida diligencia reforzada, deber asumido por Argentina en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer..."Añadió finalmente que "...Estos deberes asumidos por el Estado y que se traducen en garantías supranacionales para la víctima (doblemente protegida por ser mujer y niña), de manera alguna podrían ceder frente a normas procedimentales, rigorismos formales o creaciones pretorianas sin anclaje normativo ni sanciones expresas..."No obstante, al quedar en minoría,, para que de manera urgente fije una audiencia con las partes ante el Juzgado de Garantías, oportunidad en la que la magistratura, conforme las alternativas brindadas por el Código cuando se encuentra agotada la IPP, resuelva lo que estime corresponda.Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto,, materializando expresamente los pedidos de prórroga que correspondan.En tanto, el vocal Carubia, en minoría,a las cuales adhirió nuestro país, no puede cargarse el imputado, a costa de sus garantías procesales, con la falta de diligencia reforzada de la investigación penal del órgano estatal que, con su inactividad,para continuar con una actuación legítima de persecución penal contra aquél.

