Prestaron juramento los nuevos 17 senadores provinciales

Los 17 senadores prestaron juramento en sesión preparatoria presidida por la vicegobernadora saliente Laura Stratta, este miércoles en el recinto de la Cámara, registró. Estuvieron presentes el gobernador y la vicegobernadora electos, Rogelio Frigerio y Alicia Aluani.En la oportunidad, también se designaron las autoridades del cuerpo y presidencias de bloques: el radical Rafael Cavagna fue elegido como vicepresidente primero de la Cámara, mientras que Martín Oliva y Gustavo Vergara presidirán las bancas de Más para Entre Ríos y Juntos por Entre Ríos, respectivamente.“Honrando nuestra democracia, que este año cumple 40 años, tomamos juramento a los senadores para el período que viene y lo hicimos en compañía del gobernador y la vicegobernadora electos, lo que marca la responsabilidad que asumimos en tiempos que exigen madurez, sensatez y mucho trabajo articulado y en conjunto”, comunicó Stratta a. Y agregó: “No solo cumplimos nuestro rol institucional, sino también político como ciudadanos de una Argentina que nos necesita a todos comprometidos y remando juntos a la par”.Frigerio, por su parte, anticipó: “Será central la actividad que se generará en este recinto durante los próximos cuatro años con muchas reformas y transformaciones, cambios que necesitan el país y nuestra provincia; y este es el ámbito para debatirlo, generar consensos y escuchar los aportes de los demás porque no hay que creerse el dueño de la verdad o que por sí solo uno tiene la posibilidad de hacer las cosas de manera independiente”. Para el gobernador electo, “el otro puede aportar, lo que se da en el diálogo y la búsqueda de consensos en un recinto como el del Senado”.En la oportunidad, anticipó que, en los próximos días, enviará a la Legislatura entrerriana un paquete de leyes “que el Poder Ejecutivo necesita para gobernar”.También se refirió a la reunión que mantendrá esta tarde con su par santafesino, Maximiliano Pullaro “para trabajar de manera conjunta en cuestiones que hacen a la Región Centro” y adelantó que, en los próximos días, hará lo propio con el gobernador de Córdoba.Aluani, en tanto, destacó la figura de Stratta como la primera vicegobernadora. “Es un orgullo para todas las mujeres el ocupar un cargo tan jerárquico” y prometió “estar a la altura de las circunstancias para que todos los entrerrianos tengamos una buena calidad de vida”.En la ocasión, Oliva, quien presidirá el espacio Más para Entre Ríos en la Cámara Alta, reconoció a“la institucionalidad del Senado”; se recordará que el peronismo se apegó al reglamento, que establece que le corresponde a la mayoría, es decir al oficialismo saliente que tiene una banca de nueve senadores, sobre ocho de Juntos por Entre Ríos, lo cual para el oriundo de Concepción del Uruguay será “una especie de continuidad del Senado que se va”.Consultado sobre el rol del espacio ante diferentes colores políticos, éste anticipó que “habrá que consensuar y dialogar porque el Ejecutivo fue votado por el entrerriano y tiene la misión de llevar adelante los objetivos que tenga para la provincia”. “Nosotros tendremos que acompañar los intereses de todos los entrerrianos, y al ganar en nuestros departamentos, democráticamente, y esos acuerdos y consensos tendrán que ponerse en juego en los únicos beneficiarios, que son los vecinos”, refirió al respecto.Vergara, en tanto, quien encabezará las bancas de Juntos por Entre Ríos, indicó: “Esta ha sido la decisión de los entrerrianos y nosotros tendremos un bloque que no es mayoría y eso nos obligará a tener mayores diálogos y consensos para que las leyes se aprueben”.“Debemos sacar las leyes que el gobernador necesita para sus próximos cuatro años de gestión, pero sin dudas que imperará la racionalidad y con el bloque de la oposición nos pondremos de acuerdo en los temas sustanciales que hacen a la realidad de la provincia”, fundamentó al reconocer que Frigerio aun no les informó sobre el paquete de normativas que enviará a la Legislatura entrerriana.El secretario de Cámara será Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto.“Son momentos de mucha felicidad e históricos, como todo lo que sucede cuando hay un recambio de gobierno y más aún en 40 años de democracia que festejamos”, había comentado Foletto aal dar cuenta del período de transición que transcurrió -en sus palabras- “con un recibimiento espectacular y muy ameno con la dirigencia que está a cargo de las distintas reparticiones del Senado”.