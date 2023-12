En el marco de las acciones gremiales que desarrolla en distintas reparticiones de la administración pública provincial, UPCN realizó una asamblea en la Dirección General de Recursos Humanos, donde la mayoría del personal está afiliado a este Sindicato. Ante la posibilidad de que la nueva gestión efectúe cambios en ese organismo, el Sindicato ratificó su decisión de defenderlo y su apuesta a jerarquizarlo como ente de control.



“Durante la asamblea, primero se hizo un análisis de la situación respecto de la paritaria y el escenario en cuanto al empleo público. Y luego se habló particularmente de la realidad de ese organismo, que nosotros pretendemos sea considerado de control, que se jerarquice y se dispongan todas las condiciones para la profesionalización constante de la repartición”, explicó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.



Luego destacó “la idoneidad, el conocimiento y la preparación que tiene cada uno de los trabajadores del área” y remarcó que la Dirección General de Recursos Humanos “es estratégica para el funcionamiento de todos los Ministerios”.

Si bien informó que “la situación económica genera todo tipo de expresiones de descontento y malestar”, aseguró que en el encuentro “no hubo solo quejas” y, por el contrario, se dio prioridad a “algunos de los ejes sobre los cuales vamos a trabajar en los próximos meses”.



En relación a los cambios en la estructura ministerial y la reducción de cargos políticos anunciada por las autoridades electas, si bien Domínguez expresó que hasta el momento “no hay ninguna definición que nos permita pensar que va a haber alguna decisión que perjudique a este área”, remarcó: “Estamos atentos a que cualquier cambio que ocurra, no genere consecuencias para los trabajadores”.



Tras ratificar “el compromiso del sindicato de defender la Dirección General de Personal”, señaló que se enmarca “en un proceso que venimos discutiendo ya desde hace tiempo, a raíz de algunos cambios que quería hacer el Gobierno que ahora se va, a los cuales se oponían los trabajadores”. Recordó que “esa instancia fue superada sin que haya modificaciones estructurales, así que ahora queremos un ámbito de diálogo para que no sorprenda a nadie cuáles son las decisiones que quieren tomar”.



En ese sentido afirmó: “Hemos expuesto ante algunos interlocutores que tienen que ver con este ámbito, la importancia de la Dirección General de Recursos Humanos, el trabajo que realizan y la necesidad de que sea un organismo rector en cuanto a las políticas de empleo público en particular. Asimismo, que debemos apostar a fortalecerlo y nunca ponerlo un escalón más abajo del que tiene. Al contrario, la aspiración es que mejore. Hemos planteado la inquietud y veremos cómo se da la negociación”.



Defender los puestos de trabajo

“En la asamblea hicimos hincapié en el llamado a defender nuestros organismos y puestos de trabajo”, subrayó la dirigente gremial y sostuvo que “para ello necesitamos la presencia activa de los trabajadores en cada lugar, para discutir, definir y establecer pautas y consensos en relación a la proyección que se le quiere dar desde la nueva gestión”.

“Por eso reivindicamos la asamblea y no estamos de acuerdo con el paro, porque entendemos que la ausencia hoy implica una suerte de abandono del lugar de trabajo, y no es lo que en este momento conviene a los trabajadores, que necesitan estar organizados, movilizados, dar la cara y discutir los problemas”, afirmó Domínguez.



En el mismo orden añadió: “Cuidar los organismos también significa cuidar nuestros puestos de trabajo, que es el principal objetivo en un momento donde a nivel nacional se habla de ajuste, privatizaciones, recortes y posibilidades de que haya despidos en el empleo público. Aunque diferenciamos el ámbito nacional del provincial, de cualquier manera todo lo que nosotros hagamos tiene que ser puesto a conocimiento de los trabajadores”.

“El gremio está acompañando esta situación, que es muy difícil y genera cierta incertidumbre. Creemos que la participación del Sindicato es fundamental”, expresó por último.