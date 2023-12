El intendente electo de Concordia presentó su equipo de gobierno

Este martes, el intendente electo Francisco Azcué presentó su gabinete, que estará al frente de Concordia durante los próximos 4 años. Al respecto, manifestó “la representatividad que tiene dicho equipo no es otra cosa que cumplir con la promesa que habíamos hecho a los concordienses que era la de convocar a personas idóneas, honestas y con vocación de servicio".



Por otra parte, Azcué destacó que en su gabinete "saben los objetivos que tenemos porque con la mayoría venimos trabajando desde hace tiempo. Hay mucha capacidad en este grupo de trabajo y confío en ellos". Reducción de la planta política

Una de las medidas anunciadas en campaña era la de reducir la planta política. El actual organigrama está compuesto por cinco Secretarías "lo que nos va a permitir disminuir el gasto político. Con esto se logra que no haya superposiciones de funciones y un Estado eficiente".



La premisa es "ordenar y cuidar los recursos" afirmó Azcué, quien estuvo acompañado de la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y el futuro Jefe de Gabinete Eduardo Caminal.



En cuanto a la formación de cada secretario y subsecretario, el electo intendente remarcó que "son los mejores. Hay personas que no pertenecen a ningún partido politico. Con nosotros se terminó eso de que por pertenecer a ciertos sectores deben estar y de hecho, hay funcionarios de la actual gestión". Secretarías y Subsecretarías

El gabinete quedó conformado de la siguiente manera:



Jefatura de Gabinete: Eduardo Caminal, arquitecto.



Secretario de Gobierno y Hacienda: Luciano Dell’Olio, abogado.



Secretario de Desarrollo Urbano: Osvaldo Pérez Hatoum, arquitecto.



Secretario de Desarrollo Humano: Sebastián Aristides, ingeniero agrónomo.



Secretario de Desarrollo Productivo: Federico Schattenhofer, ingenierio electricista.



Secretario de Desarrollo Institucional: Cristian Federik, abogado.



Secretaria general de la Intendencia: Lorena Aguilar, licenciada en Recursos Humanos.



Gobierno y Hacienda



Subsecretario de Gobierno: Rolando Kleinman, abogado.



Subsecretario de Hacienda: Pablo Ferreira, contador.



Subsecretario de Legal y Técnica: Ignacio Del Valle, abogado.



Subsecretario de Seguridad: Comisario Claudio Purgat.



Desarrollo Urbano



Subsecretario de Obras Públicas: Alejandro López, arquitecto.



Subsecretario de Servicios Públicos: Oscar Ramírez, especialista en logística.



Subsecretaria de Ambiente: Constanza Montoreano, especialista en medio ambiente.



Desarrollo Humano



Subsecretario de Desarrollo Social: Roberto Niez, empresario.



Subsecretaria de Salud: Florencia Prieto, médica clínica.



Subsecretaria de Deportes: Ivana Pérez, kinesióloga/fisioterapeuta.



Subsecretario de Cultura: Jorge Eduardo García, productor, músico y compositor.



Desarrollo Productivo



Subsecretario de Turismo: Lautaro Schvartzman, licenciado en turismo.



Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo: Gabriel Enguelberg, abogado.



Subsecretario de Observatorio Productivo: Oscar García, contador.



Desarrollo Institucional



Subsecretario de Proyectos Estratégicos: Leandro Garbarino



Subsecretario de Modernización y Descentralización: Martín Centurión, abogado.