Bloque de diputados de la UCR no llegó a un consenso y se dividió en dos

Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical resolvieron hoy la confluencia de los hasta hoy existentes bloque tradicional y Evolución Radical, pero no pudieron evitar una nueva división de sus 35 integrantes (en 23 y 12) en un escenario que los enfrenta segun su rol a desempeñar en el nuevo escenario y de acuerdo con los alineamientos políticos con referentes partidarios.



Tras casi cuatro horas de reunión a la que los representantes legislativos del centenario partido llegaron con la idea de la "unidad como factor fundamental para recuperar la capacidad de articulación política", finalmente el remate fue con el anuncio de dos bloques y sendos comunicados respaldatorios.



Si bien el bloque radical quedaría dividido en 23 y 12, desde ambos sectores no descartaron poder llegar mañana a un acuerdo para que la bancada sea una sola.



A través de un comunicado titulado "el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR eligió a Facundo Manes como presidente", se reflejó que "en el día de hoy se reunió el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR y se designó a Facundo Manes como nuevo presidente de la bancada".



"La convocatoria había sido extendida por el presidente saliente, Mario Negri, a los 26 diputados de la UCR (no participaron los 9 de Evolución Radical) el día viernes 1 de diciembre con el objetivo de 'definir la estrategia, organización y autoridades del bloque'", se relató.



El texto puso de relieve que "el cónclave se realizó esta tarde desde las 17.30 en la Sala del Bloque del Quinto Piso del Anexo de Diputados y contó con la presencia de 18 diputados".



"'Se designa como presidente de bloque al diputado Facundo Manes y se le encomienda realizar las gestiones necesarias a fin de proceder a la reunificación del bloque, conformación de interbloque y discusión de las autoridades de la Cámara, en virtud de la sesión preparatoria del día jueves 7 de diciembre', reza el acta de la reunión", se informó.



Fue rubricado por el propio Manes, Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Mario Barletta, Julio Cobos, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura.



Casi en el mismo momento, a la mesa de trabajo de Télam llegó el otro comunicado: "De Loredo es el nuevo presidente del bloque de diputados de la UCR", es el título.



"Por una mayoría de 14 diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical, aceptaron la propuesta de unificación al bloque de los 9 legisladores radicales que conformaban el bloque Evolución radical. De esta manera, tras la unificación, los 23 diputados radicales eligieron como presidente de la bancada oficial del radicalismo a Rodrigo De Loredo", comenzó.



Dice también que "tras esta elección, se decidió pasar a un cuarto intermedio para completar la integración a las representaciones parlamentarias del bloque radical".



"Los diputados radicales remarcaron que la unidad es imprescindible en la Argentina de hoy, que debe iniciar un difícil camino para salir de la grave crisis económica y social que deja el gobierno de Alberto Fernández. Sin individualismos y sin egos personales, cerca del genuino reclamo de cambio por parte de la ciudadanía", completó el escrito.



Este último comunicado lleva la firma de: Marcela Antola, Martín Arjol, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer De Koning, Mariano Campero, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Gerardo Cipolini, Mariela Coletta, Rodrigo de Loredo, Melina Giorgi, Alejandra Leonardo, Francisco Monti, Lisandro Nieri, Luis Picat, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Danya Tavela, Martín Tetaz, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay.



Con este panorama, mañana volverían a verse las caras representantes de ambos sectores para intentar la reunificación y analizar qué posición se tomará en relación a la posibilidad de la continuidad del interbloque con el resto de los socios de Juntos por el Cambio.



Fuentes de la bancada señalaron a Télam que, "con el nivel de disputa que se vivió hoy, lo más probable es que mañana finalmente se termine discutiendo quién se quedará con el nombre" 'UCR' y la simbología oficial partidaria