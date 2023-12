Bordet valoró el libro “40 de viva voz” para reflexionar sobre la democracia

El aporte del libro

Junto a Luisina Sánchez Romero, hija del autor del libro, la periodista Luz Alcain y el escritor Fabián Reato, Bordet destacó el valor de la obra que reúne 40 entrevistas a dirigentes y personalidades de la provincia para reflexionar sobre los 40 años de democracia. También recordó el vínculo de amistad que mantuvieron con Gustavo Sánchez Romero, más allá de las diferentes miradas sobre su gobierno y la política.“Este libro refleja el transcurso de los últimos 40 años de democracia y es una gran enseñanza en estos tiempos en los que asoman miradas contrarias a la democracia, a la tolerancia, al respeto”, expresó Bordet en referencia a la obra póstuma de Sánchez Romero. “Contribuye a vivir en sociedades más plurales, más tolerantes”, agregó el mandatario y recordó que “Entre Ríos siempre se caracterizó por la convivencia y el respeto de las ideas de los demás”.En esa línea, Bordet hizo referencia a los 40 años que transita el libro de Sánchez Romero, y puso de relieve que con su autor “pertenecemos a la misma generación, la de Malvinas, la recuperación democrática, la generación que asomó a una primavera en 1983 con grandes expectativas”, y añadió: “pasaron 40 años, con claros y oscuros, 40 años que son opinables de acuerdo a la posición desde donde se miren, pero 40 años que consolidaron un sistema político en Argentina que venía siendo interrumpido por golpes y asonadas militares”.Durante el encuentro, el gobernador recordó que fue amigo de Sánchez Romero “desde otro aspecto, lejano a la política y al periodismo”. “Nuestra amistad se forjó en varias horas de pesca compartida donde se hablan de otras cosas: de futbol, de nuestros hijos, de la vida, y también, inevitablemente, de política, de libros, de literatura”, explicó.“Gustavo (Sánchez Romero) fue crítico de mi gestión y muy crítico a veces. Y eso nunca fue un obstáculo para que se dañara una amistad, o para que dejáramos de ir a pescar”, aclaró el mandatario provincial.En ese sentido, remarcó que “más allá de la función que me tocó desempeñar como gobernador, y a él como periodista, hay una persona humana, querible”.También reveló que atesora de Sánchez Romero “la fotografía quizás más linda que tengo con mi padre, en una tarde de pesca. Gustavo nos la sacó de espaldas, sin que me diera cuenta, y después me la mandó por WhatsApp”. “Creo que eso lo pinta como persona, como ser humano”, valoró.Por su parte, Luisina, la hija de Gustavo Sánchez Romero, recordó que “este libro nace a partir de una iniciativa de mi papá antes de fallecer”. “Él había escrito 15 de las 40 entrevistas, había determinado los nombres, el diseño y demás; y luego de su fallecimiento gracias a un grupo de periodistas amigos pudimos llegar a este momento en el que concluimos este proceso”, relató.“Como decía el gobernador (Bordet), es un momento muy importante para poner en valor nuestras instituciones democráticas, nuestros valores como república y como país que, más allá de los errores o aciertos, es el acuerdo común que tenemos como humanidad, como sociedad: entender que el otro no es el enemigo, que necesitamos fortalecer esa democracia y creo que el libro en ese sentido aporta mucho también”, expresó Luisina Sánchez Romero.La obra del periodista Gustavo Sánchez Romero se llama “40 de Viva Voz: 40 entrevistas, 40 minutos, 40 líderes, 40 años de democracia en Entre Ríos”.El autor preparaba el proyecto con la palabra de 40 personas que hubieran dejado huella en la historia de la democracia en Entre Ríos cuando los sorprendió la muerte.La obra pudo ser continuada y publicada gracias al trabajo colaborativo de periodistas amigos de Entre Ríos y Santa Fe, pero especialmente a la constancia de su hija Luisina.La presentación se produjo a nueve meses del fallecimiento de Sánchez Romero, ocurrido el 22 de febrero. Fue editado por La Hendija Ediciones y declarado De Interés Educativo y Cultural por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Paraná.En el libro se encuentran entrevistas a dirigentes políticos, sociales, empresarios, gremiales, religiosos, culturales, judiciales y del periodismo. Forman parte: Gabriel Bourdin, el gobernador Bordet, Atilio Benedetti, Mariela Rothman, Graciela Mingo, Héctor Motta, Rodolfo Parente, Silvia D’Agostino, Cristina Ponce y Mariana Melhem; Alfredo Bel, Ricardo Etchemendy, Antonio Tardelli, Horacio Enríguez, Rosario Romero, Mario Moine, Blanca Osuna, Ricardo Leguízamo, Eduardo Muani y Maximiliano Blas Asensio. También Laura Bertellotti, Julio Federik, Juan Alberto Puiggari, Armando Salzman, Osvaldo Bodean, Daniel Enz, Roberto Romani, Clelia Lavini, Juan Antonio Vilar y María del Rosario Badano; además de Carlos Cecco, Héctor Sauret, Eduardo Tonutti, Noelia Zapata, Gracia Jaroslavsky, Daniel Ruberto, Sarina Vitas y Edgardo Massarotti.La obra para ser concluida contó con la colaboración de periodistas de Entre Ríos y Santa Fe, entre ellos: Luz Alcain, Nahuel Amore, Mónica Borgogno, Darío Cagliero, Osvaldo Coni Cherep, Carlos Toto Damonte, Emilia Elizar, Federico Malvasio, Marta Marozzini y Claudia Martínez; Sebastián Martínez, Silvio Méndez, Sandra Míguez, Evangelina Ramallo, Fabián Reato, Jorge Riani, Silvina Ríos, Emilio Ruberto, Julián Stopello y Juan Cruz Varela.Fueron también quienes hicieron posible el resto de las entrevistas para dar conclusión al proyecto.De la ceremonia participaron el gobernador Gustavo Bordet; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; la secretaria de Comunicación, Maricel Brusco; el diputado nacional Atilio Benedetti y la viceintendenta de Cerrito, Vanina Grinóvero. El panel expositor estuvo integrado por Luisina Sánchez Romero, hija del escritor, y los periodistas Luz Alcain y Fabián Reato.Dirigentes de distintos ámbitos, empresarios, comunicadores, entre otros, completaron la concurrencia. Desde España, Alejo, el otro hijo del apodado Mamicu Sánchez Romero, expresó su saludo a través de un video.