"Reducimos deudas y generamos empleo", dijo Adán Bahl sobre su gestión

El intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, participó en una entrevista exclusiva en el programade, donde llevó a cabo un detallado análisis de su gestión al frente del municipio.En esta misma línea, el intendente hizo hincapié en el éxito de la gestión en la recolección de basura. “Hace cuatro años el problema de la basura era un problema que parecía que no se podía resolver y se resolvió. En ese momento había 1.400 personas afectadas a la labor de recoger la basura y hoy son solo 110; por supuesto está todos sistematizado con camiones, tenemos 40 compactadoras, un sistema que tiene la separación en orígenes en el microcentro, orgánico e inorgánico y eso nos hace cuidar mucho más nuestro ambiente. Lo inorgánico va para la cooperativa para que lo pueda vender, así que se ha logrado una transformación importante y esas 110 personas son empleados municipales”, resaltó.En cuanto a lo económico, el intendente resaltó: “También hicimos un repaso de lo fue la intercepción nuestra en la economía para lograr una diversificación del perfil productivo de la ciudad de Paraná y generar mucho puesto de trabajo. Solamente en el último cuatrimestre del año pasado se generaron en Paraná 1,900 puestos de trabajos en el sector privado y la municipalidad acompañando a quien invierte, no poniéndole palos en la rueda, no poniéndole piedras en el camino y siempre apoyando para que inviertan y generen puestos de trabajo”.“También la implicancia de marca ciudad, la importancia de activar el turismo, la cultura, el emprendedurismo y de qué manera cuidamos nuestro ambiente que lo podemos ver con la plantación de árboles”, añadió.Asimismo, mencionó: “Económicamente hablando llegamos a un punto donde se habla de una ciudad con pleno empleo cuando tiene un menos del 4% de desocupación y Paraná está por debajo en 3,4%. Esto no quiere decir que a la gente le sobraba la plata, la inflación impacta en el bolsillo, pero había trabajo. También se ve el impacto de cómo cayó la deuda, el proceso de cancelación se hizo con verificación de créditos, es decir, los acreedores tuvieron que ir a verificar. En ese momento la deuda equivalía a seis masas salariales, y al 31 de diciembre cuando se pare la gestión actual, van a quedar dos masas salariales y un millón ochocientos mil dólares, para atender la deuda que se tomó desde 2015 hasta 2019”.El intendente también abordó la situación financiera, señalando una reducción significativa de la deuda y una inversión estatal que supera a provincias como Santa Fe y Córdoba. En sus palabras: “La inversión del Estado, quedó por encima de Santa Fe y Córdoba logramos mayores eficiencias y esto fue porque se redujeron los costos, gracias a una política más efectiva, con una paritaria de las más beneficiosas y el reordenamiento permitió la restructuración de costos y pudo reinvertir mucho más en la activación de la economía. En la historia ha sido la gestión que más ha logrado invertir porque ahorramos en el reordenamiento que hicimos y nos propusimos salir adelante”.En cuanto al rol del peronismo en el Senado: “Tiene que ser un rol constructivo, hay que darle las herramientas al gobierno para que pueda llevar adelante su plan de gobierno, así que yo creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente”.En otro orden de ideas, manifestó: “Lo que yo veo en perspectiva es la retracción de la inversión en la obra pública, eso va a generar una gran cantidad de despidos en el sector privado; esto de hablar de estanflación puede ser una sinceridad de lo que puede venir, pero eso también hace que el inversor se retraiga en inversión y consumo, así que veremos si las obras nacionales que, si son más en magnitud y en valor que las que financia el gobierno provincial, las continúan financiando”.Para finalizar agradeció al vecino de Paraná: “Unas gracias enormes por habernos acompañado, por haber confiado, por haber recuperado la confianza en su institución que es el municipio de la ciudad de Paraná, por haber creído en nosotros. Siempre la crítica también nos ha servido para ser mejores, la tolerancia porque muchas obras están dentro de la ciudad y sé que se acuerdan de mí cuando hay un corte de calle, así que gracias por el acompañamiento, el cariño”.“Me voy muy contento y es increíble como cuando uno anda por la calle, la gente te para y te agradece, a mí me empezó a pasar hace un año apropiadamente; esto es un reconocimiento a toda la gestión y a todos los que nos acompañaron durante estos cuatro años, eso es algo de lo que me llevo como el mayor cariño”, concluyó.