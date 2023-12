Santiago Bausili será el nuevo presidente del Banco Central

Santiago Bausili será titular del Banco Central

Como se venía especulando,. Así lo confirmaron a, después de que Luis Caputo confirmará que tiene su gabinete económico "casi completo".Javier Milei realizó una fuerte apuesta para el Ministerio de Economía: convocó al ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, para que se encargue del ajuste fiscal de sus primeros meses de gestión. En ese marco, ambos economistas mantuvieron una reunión en el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador, junto al equipo de asesores de Caputo."Lo hacemos para todos los argentinos. Es un esfuerzo enorme porque todos sabemos la herencia que estamos recibiendo que, como dice el presidente, es la peor de la historia", fue uno de los balances que realizó el futuro ministro y prometió que "vamos a dejar la vida para hacer las cosas bien para todos"."Las reuniones y el plan vienen muy bien", sintetizó Caputo y aseguró que "todo el equipo está trabajando a full, haciendo todos un esfuerzo enorme para que todo sea comunicado de la mejor manera posible. Vamos a necesitar tiempo". En ese marco, dijo que "está casi todo el equipo completo".Santiago Bausili será el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El anunció se da el mismo día en que la Cámara Federal, a través de las resoluciones de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah -con disidencia de Roberto Boico- revocó su procesamiento. Bausili era defendido por el abogado penalista Matías Cúneo Libarona, hermano y parte del estudio de Mariano Cúneo Liberaona, futuro ministro de Justicia de Javier Milei.Santiago Bausili es socio y amigo de Caputo. Fue secretario de Finanzas en el período 2017-2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. Trabajó 11 años en JPMorgan y 9 años en Deutsche Bank, en Nueva York, y se especializó en financiamiento de mercado de capitales y manejo de riesgos financieros. Sus ideales, opuestos al de una dolarización, provocarían la imposibilidad de cambiar de moneda nacional en el corto plazo.Precisamente su años en la Deustche Bank son los que provocaron que sea procesado en 2021 por el juez federal Sebastián Casanello bajo la carátula "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". Bausilis, durante su gestión como secretario de Finanzas, contrató los servicios del Deustche Bank como gestor de colocación de bonos de deuda externa, provocándole una compensación por 8,4 millones de dólares. En simultáneo, se ordenó un embargo por $10 millones a Bausilis.Ese fallo fue revocado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes entendieron no existían elementos suficientes para dictar un procesamiento y solicitaron a Casanello continuar la investigación. En 2023, el juez federal se respaldó en informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para volver a procesar a Santiago Bausili.Sin embargo, tres meses después, los mismos jueces Irurzun y Farah volvieron a considerar que no había un marco acusatorio suficiente para fundamentar el procesamiento del ex secretario de Finanzas y lo volvieron a absolver. El pronunciamiento en disidencia, del camarista Roberto Boico, sostiene que las pruebas presentadas por Casanello "actualiza la constatación del desvío de la voluntad de la Administración Pública, confirmando así el interés evidenciado por el mismo en favor del Deustche Bank, entidad a la cual se encontraba vinculado tanto desde lo personal -a partir del vínculo que mantenía con sus ejecutivos-, como desde lo económico -dada la tenencia accionaria que se extendió hasta agosto de 2018-”.