Milei se reunió con parte de su futuro Gabinete a cinco días de asumir

Reunión con Espert y Ley Ómnibus

El presidente electo, Javier Milei, encabezó hoy una reunión con parte de su futuro Gabinete nacional para delinear lo que será su primera semana de gobierno, luego del traspaso de mando del próximo domingo.El Hotel Libertador no fue la sede, ya que el encuentro tuvo como punto un edificio del Bajo Porteño.A cinco días de asumir, aún restan completar casilleros en el organigrama estatal. Por ejemplo, Salud, área sobre la cual en las últimas horas sobrevoló la posibilidad de que no sea rebajada a secretaría, sino que tenga el rango de ministerio. En principio, era un dependencia que iba a estar bajo la órbita de la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.Otro cargo que continúa sin dueño es la Dirección de Migraciones después que María Eugenia Talerico, quien había sido impulsada para ese puesto por Francos, se bajó.Se trata de una figura ligada a Ricardo López Murphy y al ala dura de Juntos por el Cambio.La Presidencia del Banco Central de República Argentina (BCRA) se encuentra en la misma situación y emergió el nombre de Santiago Bausili. Es socio del designado ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo en una consultora económica.Este martes, a Cámara Federal revocó un procesamiento contra Bausili, que fue ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri, en una causa en la que estaba acusado de "negociaciones incompatibles" en la emisión de títulos de la deuda externa entre 2015 y 2019.Bausili fue procesado en dos oportunidades por el juez federal Sebastián Casanello, y en ambas la Cámara, con el voto mayoritario de Martín Irurzun y Eduardo Farah -más la disidencia de Roberto Boico- revocó y dispuso la falta de mérito.Había sido procesado por haber contratado como gestor de la colocación de bonos de la deuda para salir del default con los fondos buitres al Deutsche Bank, el banco para el que trabajó hasta antes de asumir en la función pública.Tampoco hay definiciones para la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Por el lado de la Secretaría de Minería podría haber una sorpresa.La secretaria de Energía saliente, Flavia Royón, suena fuerte para continuar en Minería, área que estará bajo la órbita del ministro de Infraestructura, al igual que Energía.Noticias Argentinas pudo confirmar en las filas libertarias que hubo contactos con la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, pero desde el círculo de Royón no respondieron a la consulta sobre la misma cuestión.La funcionaria salteña llegó al oficialismo de la mano del ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa.Royón ocupó en Salta, bajo la administración de Gustavo Sáenz, el Ministerio de Minería y Energía de la provincia.Después de apuntalar la agenda ministerial, Milei regresó al Hotel Libertador para reunirse con el líder de Avanza Libertad y diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Luis Espert. Ambos fueron socios políticos hasta que Milei decidió iniciar su aventura presidencial bajo el sello de La Libertad Avanza.Sin embargo, ambos dirigentes y ex compañeros de recinto en la Cámara de Diputados mantuvieron siempre una relación cordial. A la salida del encuentro, Espert contó que en la conversación rememoraron vivencias profesionales y puntualizó en el rol que tendrá en la Cámara alta.Horas después de asumir el 10 de diciembre, Milei tiene planificado enviar un proyecto "ómnibus". Allí deberá alcanzar los consensos necesarios para su aprobación y el rol de Espert cobra relevancia por integrar Juntos por el Cambio.La coalición opositora aún se mantiene en pie en el Congreso por necesidad de los gobernadores del PRO y la Unión Cívica Radical. En ese contexto, Espert podría ser un puente con aquellos diputados que no se alinearon detrás de la candidatura de Milei en el tramo final del balotaje.La Libertad Avanza solo contará con 38 legisladores y deberá llegar a 129 para alcanzar una mayoría y lograr que el paquete de medidas llegue al Senado."Gran reunión con el Presidente Javier Milei y acuerdo total para defender en el Congreso las ideas de la libertad y el ajuste fiscal que tiene que hacer la política", tuiteó Espert. Fuente: (NA)