Aumento del boleto: opiniones de los ediles Elizar, Rodríguez Paulin y Murador

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó el proyecto enviado por el intendente, Adán Bahl, que dispone un aumento de la tarifa en las diferentes categorías de boletos del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en Colectivos de la Ciudad de Paraná, que contempla un boleto general de 204 pesos.El resto de las categorías quedó de la siguiente manera: Boleto primario, 20 pesos; boleto secundario, 51 pesos; boleto terciario y universitario, 61 pesos; boleto obrero, 133 pesos; boleto jubilado, 92 pesos; boleto nocturno, 265 pesos; franja horaria, 163 pesos; y combinado, 204 pesos.Al referirse al nuevo aumento en el boleto de colectivos, el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, concejal Sergio Elizar (Frente Creer), recordó que esta aprobación se dio tras mucho debate y luego de cuatro reuniones del Órgano de Control del Sistema del Transporte Ubano (SITU), "donde los empresarios pidieron un boleto de 300 pesos".Al respecto, Elizar sostuvo que “es la discusión eterna con los empresarios y que el tema del transporte tiene que ser en la agenda pública de la gestión que viene, y eso, hay un compromiso muy claro, de resolver definitivamente, el problema del transporte, que es una crisis estructural a nivel nacional donde el 85% de la política de subsidios va para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y solamente, un 15% llega a las provincias”, resaltó el edil.Ante el planteo del Presidente electo, Javier Milei, de eliminar los subsidios, Elizar indicó que eso “llevaría la tarifa a 700 pesos”.Consultado sobre si los empresarios volverán a prestar el servicio nocturno, entre las 21 y las 5 horas, que hace una semana está suspendido en la ciudad de Paraná y área metropolitana, Elizar informó que “eso es parte de los debates con la Secretaría de Transporte” y agregó que “aparte de eso, tienen que mejorar el servicio, soy un convencido que cualquier ciudadano utilizaría el transporte público si realmente sería de calidad”, afirmó Elizar.Con respecto al convenio vigente con las empresas, Elizar dijo a Elonce que “se firmó en el Gobierno anterior, termina en 2026, prácticamente es a la medida del traje de los empresarios. Pero independientemente de ese convenio, que hay que rediscutirlo, y más allá de los esfuerzos que se hicieron en este Gobierno desde la Secretaría de Transporte, hay que discutir de forma integral y urgente el tema del transporte público que es un problema de las últimas gestiones de Gobierno”.Al respecto, aclaró que “esta gestión ha sido autocrítica y la gestión de Adán Bahl, ha sido extraordinaria, en estos últimos 40 años de democracia ha sido una de las mejores, pero el tema del transporte público sigue siendo neurálgico y sin resolver”.Desde la oposición el concejal Maximiliano Rodríguez Paulin (Juntos por el Cambio) aclaró el motivo de la posición de los ediles de su bloque. "El aumento fue votado solamente por los ocho concejales oficialistas. No votamos el aumento, básicamente porque la empresa manifestó ante el SITU que este incremento, no viene acompañado de mejora del servicio, ni de las frecuencias".“Incluso, tras una semana de la reducción del servicio nocturno, queda claro que, aunque se diera el aumento del 74%, no va a haber una mejora del servicio”, explicó el edil.El concejal Rodríguez Paulin, afirmó que “necesitamos rediscutir el contrato actual, porque no podemos seguir en esta situación durante los dos años de contrato que restan. Si se declarara la emergencia, se podría discutir con las empresas y de esa manera, salir del círculo vicioso”, sostuvo.“Esto no se pudo hacer durante esta gestión por la voluntad política de los concejales del oficialismo, que tienen la mayoría y esperamos que se pueda discutir en la próxima conformación del Concejo Deliberante, a partir del 11 de diciembre”, anticipó Rodríguez Paulin.En tanto, el concejal de Políticas para la República, Emiliano Murador, contó a Elonce que tampoco acompañaron la aprobación del aumento del boleto y explicó que “lamentamos tener que terminar la gestión y después que estuvimos proponiendo alternativas, que la discusión pase por el aumento de la tarifa, pero la prestación del servicio, sigue siendo de la misma calidad o peor que hace cuatro años”, afirmó.“Los vecinos siguen necesitando que el Ejecutivo Municipal resuelva el problema y ahora, viene una nueva gestión a la que le va a tocar esta responsabilidad. Por eso, esperamos que esté a la altura, porque el actual Ejecutivo no estuvo a la altura, porque no se tomaron las decisiones que se deberían haber tomado en pos de la ciudadanía”, remarcó y agregó que “es uno de los problemas que se deben resolver a la brevedad. Debería ser una de las primeras medidas del Ejecutivo electo”, señaló.