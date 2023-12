Guillermo Michel realizó el balance de su gestión al frente de la Aduana

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó que en el marco de su gestión al frente del organismo se presentaron denuncias por subfacturación de exportaciones por un monto de US$ 1.540 millones y de importaciones por US$ 1.240 millones, además de resaltar el trabajo y la “gran tarea del personal aduanero de todo el país”.Michel asumió la conducción del organismo a mediados de 2022, en lo que fue su segundo período en ese rol, ya que había estado al frente de la Dirección General de Aduanas en 2015.En el marco de su balance de gestión, Michel destacó “la gran tarea del personal aduanero en todo el país”, y dijo que “sin su profesionalismo nada de esto hubiera sido posible. Su compromiso ha sido fundamental para proteger la producción y el empleo nacionales, desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde Bernardo de Irigoyen hasta el Paso Dorotea”.En esa línea, resaltó que “los resultados son producto de haber apostado al personal de carrera, con jefaturas que, en promedio, tienen más de 20 años en el organismo”.Michel destacó el control realizado en este período sobre actores que utilizaban la operatoria de comercio exterior para la especulación financiera, y precisó que “la Aduana presentó denuncias por subfacturación de exportaciones por un monto de US$ 1.540 millones y denuncias por sobrefacturación de importaciones por un total de US$ 1.240 millones”.También indicó que el organismo “donó mercadería valuada en $4.600 millones, con una histórica donación de US$ 284 millones como hito”.En ese sentido, comentó que “ha sido uno de los principales compromisos de la gestión de Michel asegurar que las mercaderías en infracción, incautadas por el Estado, sean devueltas en forma provechosa a la sociedad, integrando un círculo virtuoso”.Entre otras iniciativas, destacó la creación de la Mesa de Asistencia Sanitaria Aduanera, que asiste a particulares, empresas y ONGs en la importación de insumos vinculados con la salud, “mesa que a la fecha intervino en 1.800 casos, con un plazo de resolución de, en promedio, no más de 48 horas”, según precisóAsimismo, en relación con el narcotráfico, agregó que el organismo realizó “secuestros de más de 2.900 kg de cocaína (un aumento del 46% respecto de los 18 meses anteriores), más de 7.500 kg de hojas de coca (incremento del 2.400%), más de 6.400 kg de GBL (también conocida como “la droga de la violación”, no había antecedentes de incautaciones de esta sustancia) y más de 25.000 kg de precursores químicos (10.900%)”.Michel resaltó también la compra de 44 equipos de rayos-X de última generación “para reforzar el control sin descuidar la agilidad del comercio internacional”, y argumentó que “la Aduana tomó la decisión de escanear todos los contenedores provenientes de Paraguay con destino a Europa, razón por la cual el narcotráfico cambió su ruta camino al Viejo Continente y a partir de esa medida, la droga empezó a partir hacia Europa desde el puerto de Montevideo y los hallazgos de cocaína en el puerto de Buenos Aires se redujeron a cero”.Por otro lado, comentó que también fue actualizado el parque automotor del organismo con la compra de 124 vehículos 0 km, lo cual significó la renovación del 32% de la flota de rodados de las aduanas del Interior de la Argentina, además de haber concretado una “puesta en valor del patrimonio del organismo, con profundas renovaciones en el Palacio de Aduanas de Azopardo 350”.Finalmente, señaló que “las 4.500 cautelares en contra del organismo, que ascendían a un valor total de US$ 3.000 millones, se redujeron a cero, apoyándose en una estrategia judicial conjunta de rápida reacción”, en tanto que “la renovación del sistema de importaciones, con la llegada del SIRA en lugar de las SIMIs dieron mayor trazabilidad a la mercadería, fortaleciendo la capacidad de control”.