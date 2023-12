Palazzo advirtió que los sindicatos están “con la guardia en alto”

El diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, rechazó las medidas anticipadas por el presidente electo, Javier Milei, porque "no contemplan el bienestar para muchos argentinos", y advirtió que los sindicatos están "con la guardia en alto".



Además, alertó que "la paciencia que tiene el pueblo argentino hoy es menor que la que le tuvo al gobierno de Mauricio Macri".



"Las medidas que Milei anunció, que están en su plataforma y ha dicho que quiere aplicar, no contemplan el bienestar para muchos argentinos, más aún cuando uno creía que tenía un programa económico. Pero resulta que de lo primero que habla es de "estanflación", es decir precios altos porque la inflación continúa y con la gente sin trabajo porque hay recesión. La estanflación es eso, precios altos y recesión", dijo Palazzo a Radio La Red.



Por lo tanto, dijo el diputado, "si había muchos argentinos que la estaban pasando mal, con Milei la van a pasar peor".



"No me gustan las propuestas que hace de privatización de empresas muy caras al sentimiento argentino y que hoy le pueden servir a la Argentina, como YPF, y el recurso de yacimientos de Vaca Muerta, que también dijo que las iba a vender".



Aseguró que "con esas empresas se resolvía la crisis energética de argentina y pasábamos de importar a exportar petróleo y energía".



"Creo que no vienen días fáciles para los argentinos, pero también soy respetuoso de que la sociedad decidió votarlo y que Javier Milei no mintió, hay que decirlo como es. Nosotros, desde el lugar de la oposición, seguiremos insistiendo con otro tipo de propuestas que no sean estas", afirmó el jefe de los trabajadores bancarios.



Advirtió que "estamos con la guardia en alto, y si llegado el caso suceden las medidas que planteó, como la eliminación del Banco Central, con lo que no solo no estamos de acuerdo sino que también hay una imposibilidad constitucional, sumado a que dentro de la institución hay más de 3 mil trabajadores, obviamente el sindicato va a dar respuesta en ese sentido".



"Otro tema que nos preocupa es cómo Milei va a resolver lo del déficit fiscal, porque su espacio político nos acompañó en la eliminación del Impuesto a las Ganancias y veo que algunos de los gobernadores ahora recurren a la justicia planteando que se deje sin efecto la nueva ley que elimina la cuarta categoría", subrayó.



En ese sentido, dijo que "frente a medidas que perjudiquen a los trabajadores daremos respuestas gremiales y, como dice Milei, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".