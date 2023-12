Docentes entrerrianos realizan hoy una nueva jornada de paro

Tras la realización del paro de 48 horas que se instrumentó el miércoles y jueves de la semana pasada, este martes los gremios docentes entrerrianos cumplirán el tercer día de huelga.



Las medidas de fuerza habían sido anunciadas por Agmer, AMET, Sadop y UDA luego del rechazo a la propuesta salarial del 8,3% ofrecida por el Gobierno provincial.



Tras la oferta del Gobierno, los sindicatos exigieron una pauta salarial que contenga un aumento retroactivo de no menos del 10% de los salarios del mes de octubre.



Pidieron también un aumento de no menos del 10% para los salarios de cada uno de los meses de noviembre y diciembre, con la garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada, una vez conocida la inflación acumulada de noviembre y diciembre. Y que la recomposición salarial anual no sea inferior -como mínimo- a un 7% por encima de la inflación acumulada anual.



La medida de fuerza que se lleva a cabo hoy en las escuelas entrerrianas tendrá como consecuencia que esta semana haya solo tres días de clases, teniendo en cuenta que el viernes es feriado nacional por la conmemoración a la Inmaculada Concepción de María. (APF)