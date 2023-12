Bordet afirmó que la provincia “podrá pagar el aguinaldo y los sueldos de enero”

Política Bordet recibió un balance de lo actuado en su gestión en materia de seguridad

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró hoy que concluye su segundo mandato con superávit fiscal acumulado y con el ejercicio de noviembre con más ingresos que egresos, por lo que "se puede pagar el aguinaldo, y también los sueldos de enero"."La situación es de estabilidad financiera", afirmó hoy el mandatario provincial durante una entrevista radial con el Grupo Perfil.Bordet confirmó que "no hay problemas económicos" en Entre Ríos, por lo que no cree que "haya un desfasaje" durante los primeros meses de gestión del gobernador electo, Rogelio Frigerio (PRO).Días atrás, Frigerio había señalado que recibía una provincia "sin orden y sin recursos" para pagar sueldos, aguinaldos ni enfrentar las deudas que tiene el Estado entrerriano.En ese sentido, el actual gobernador señaló que diciembre "es complicado porque se cierra un ejercicio el 10 y se juntan varios gastos"."Uno tiene que hacerse cargo de las cosas, nunca es fácil. Se gobierna todos los días y hay que enfrentar y resolver problemas, tiene que trabajar, mirar para adelante, hacerse cargo de los problemas y resolver", remarcó Bordet.Por eso, el ahora diputado nacional entrerriano llamó a trabajar en "mecanismos que compensen esa recaudación" y deseó poder lograr, luego de ser aprobado por el Congreso, "hacer coparticipable el impuesto al cheque".La semana pasada, Bordet manifestó que deja una provincia "ordenada en lo fiscal", con "el 80% del primer vencimiento de una deuda que vence en febrero, y un fondo de ahorro de 47 millones de dólares".Se trata del primer pago de las amortizaciones anuales de intereses y capital de una deuda tomada por Bordet en 2017 por 500 millones de dólares, que fue refinanciado en 2021 y que contempla la mayoría de los pagos entre 2024 y 2027."Es la primera vez en la historia que un gobernador deja un fondo de ahorro", completó Bordet y deseó que Frigerio "pueda desarrollar su plan de gobierno y Entre Ríos se encamine con tranquilidad, integrando y trabajando con todas las fuerzas políticas".En la misma entrevista, Bordet convocó esta mañana al peronismo a una discusión de conducciones "más amplia" para "generar una expectativa de ser gobierno en el futuro, con propuestas que la sociedad está demandando"."Hay que escuchar a los dirigentes del interior, que tenemos mucho para decir y aportar, y no que las decisiones se concentren en círculos de Ciudad de Buenos Aires como ocurrió en este ultimo tiempo", reclamó.Por último, Bordet se refirió al excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y dijo que hizo una "gran campaña" electoral, ya que "a pesar de los errores y dificultades, una inflación del 140% y la pobreza subiendo, consiguió un 44% de los votos, cerca de la mitad", y negó que el balotaje haya representado para el peronismo "una derrota estrepitosa" a nivel nacional.