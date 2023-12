Bordet recibió un balance de lo actuado en su gestión en materia de seguridad

En la reunión, Romero y Maslein informaron al mandatario entrerriano sobre la incorporación de 400 nuevos agentes al cuerpo activo policial y la adquisición de nuevos vehículos para seguridad. También le confirmaron las próximas inauguraciones edilicias de la Policía de Entre Ríos.En cuanto a los nuevos policías, Rosario Romero indicó que “se trata de 55 oficiales ayudantes que se graduaron como técnicos en Seguridad Pública y finalizaron con una capacitación en la Policía Nacional de Colombia” y de “otros 345 agentes que se graduaron con certificación en Educación Técnico Profesional Nivel III con orientación en Perspectiva de Género, Violencia Familiar, 911, operadora de Videovigilancia y Llamadas de Emergencias, como así también en otras áreas como: Toxicología, Inteligencia Criminal, Prevención Delitos Rurales y Seguridad vial”, señaló.La ministra informó, además, que se sumarán a los 73 vehículos entregados este año, “10 nuevas pick-ups cero kilómetro equipadas y acondicionadas para brindar seguridad a los entrerrianos”.Por su parte, el jefe de Policía adelantó que “estos días quedarán inaugurados, además, el edificio de la División Toxicología en San Salvador, el edificio de la División Investigaciones, Sección Niños, Adolescentes y Familia y Sección Comunicaciones, en la ciudad de Federal, la nueva planta verificadora de vehículos, en Federación, y la remodelación del frente del edificio de la Jefatura de Gualeguay”.Al brindar un recuento de la gestión en el organismo provincial, la ministra Romero destacó el fortalecimiento en materia de Seguridad con todos los municipios y el refuerzo en equipamiento.Durante este 2023, se entregaron 62 aportes del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) a municipios y comunas por un total de 85.326.300 pesos, para la ampliación y puesta en funcionamiento de Centros de Monitoreo. A través de esta política se instalaron en todo Entre Ríos más de 2.775 cámaras y se adquirieron equipos de última generación.Este fondo está constituido por aportes del Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas) que son asignados al Ministerio de Gobierno y Justicia para ser destinados a los gobiernos locales a fin de ser invertidos en equipamientos de seguridad y videovigilancia.“Hemos colocado cámaras de videovigilancia en toda la provincia y no me cabe duda que vamos a terminar la gestión con miles de cámaras instaladas y en funcionamiento, porque son tecnologías que llegaron para quedarse y que seguramente el gobierno democrático que continúa a la gestión de Gustavo Bordet lo va a apreciar, porque tienen mucho valor y dan mucha seguridad a las distintas localidades”, sostuvo la titular del Ministerio de Gobierno y Justicia.En toda la provincia se actualizaron los equipamientos móviles, para bases fijas y dependencias policiales y se adquirieron un total de 96 vehículos entre motos, automóviles, furgonetas y pick- ups.“Tenemos cámaras de videovigilancia en los ingresos que nos han ayudado a la prevención y al combate del delito. Asimismo, cuando el delito ya ocurrió, las cámaras sirven a la Justicia para la investigación. En este sentido hemos instalado 2.775 cámaras y más de 320 cámaras en el Sistema Integral de Seguridad 911 (SIS) en Paraná”, detalló la ministra, al tiempo que explicó que este sistema reúne una alta tecnología que comprende una mayor eficiencia aplicada a la seguridad. “El 911 SIS beneficiará a las ciudades de Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito”, agregó y mencionó los avances que se realizaron en Concordia para la implementación del 911 en dicha ciudad.“Quiero rescatar el valor de nuestra Policía, la capacitación que tenemos en los cuatro Institutos policiales formando oficiales, suboficiales y agentes es sumamente valiosa. Se ha desarrollado un gran trabajo de formación que es distinguido en el país”, subrayó la funcionaria.En cuanto al sistema carcelario entrerriano, Romero destacó el avance en obras e infraestructura. “Hemos avanzado en capacidad en nuestro sistema carcelario, y hemos cerrado una cárcel que ya no toleraba más que sigamos alojando internos allí. La cárcel de El Potrero es del siglo XXI, que posibilita a la gente que está alojada allí a estudiar y trabajar”, mencionó finalmente.