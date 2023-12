Archivan por inexistencia de delito denuncia de Alberto Fernández contra Milei

El juez federal Julián Ercolini archivó hoy por inexistencia de delito una denuncia del presidente Alberto Fernández contra el ahora mandatario electo Javier Milei por supuesta "intimidación pública" a raíz de dichos que el economista había proferido sobre los ahorros en pesos de los argentinos.

La misma suerte corrió otra denuncia por el mismo hecho que había presentado una abogada, Valeria Carreras, según la resolución a la que accedió Télam.



Ercolini homologó un dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano en el sentido de desestimar las denuncias por no haber constituido delito una serie de declaraciones de Milei en entrevistas periodísticas vinculadas al ahorro en pesos, y que según la denuncia del Presidente habrían causado "temor" en la ciudadanía.



El fiscal pidió el archivo por inexistencia de delito porque "los hechos relatados en las denuncias no constituían delito alguno y no resultaba posible extraer fundamentos que sostengan el inicio de una investigación penal", recordó el juez en su resolución.

"Ahora bien, analizadas las constancias del presente legajo, adelanto que haré lugar a la solicitud de archivo efectuada por el Sr. fiscal, en tanto la conclusión a la que arribó deriva de una razonada valoración de los elementos obrantes", afirmó Ercolini



El juez adhirió al análisis de la fiscalía porque "no se desprenden de los hechos denunciados elementos que permitan inferir la comisión de ilícito alguno; sino que por el contrario, los dichos en cuestión aparecen como meras expresiones efectuadas públicamente dentro de los parámetros del derecho de libertad de expresión en un contexto político determinado".

Milei había sido denunciado por haber dicho que no se debía "invertir en plazos fijos" y calificar a la moneda nacional como "excremento" en octubre pasado.



El presidente Fernández denunció a Milei por dichos que el economista había proferido en una entrevista radial, donde, consultado por los plazos fijos en moneda nacional, respondió: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".

En la denuncia ahora archivada también se incluyó al legislador Ramiro Marra por haber publicado en su cuenta personal de la red social X el posteo "Hoy más que nunca: No ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo".