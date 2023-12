Los docentes entrerrianos llevarán a cabo esta semana un nuevo paro

El gobierno provincial decidió aplicar con los sueldos de noviembre un 8,3% de suba en los ingresos de los docentes.



La decisión generó la respuesta del Frente Sindical , que decidió aplicar tres días de huelga: 29 y 30 de noviembre, y 5 de diciembre.



El último congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno en la reunión paritaria realizada el martes 21 de noviembre. Y exigió una nueva oferta con aumento retroactivo “de no menos del 10% de los salarios del mes de octubre de 2023”.



También el sindicato pidió un aumento “de no menos del 10% para los salarios de cada uno de los meses de noviembre y diciembre de 2023, y garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: noviembre y diciembre) la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada”.



Y recomposición salarial anual, “la que como mínimo no sea inferior a un 7% por encima de la inflación acumulada anual del 2023”.



En el mismo sentido, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) peticionó “un retroactivo de no menos del 10% al mes de octubre”. Y agregó el pedido de aumento “de no menos del 10% para los meses de noviembre y diciembre respectivamente y garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: noviembre y diciembre), la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada”.



Por otro lado, “recomposición salarial anual, la que como mínimo no sea menor a un 7% por encima de la inflación acumulada anual”.