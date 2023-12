Vuelta atrás: Javier Milei analiza mantener el Ministerio de Salud

que conducirá Sandra Pettovello y que también absorberá Trabajo, Educación y Desarrollo Social, entre otras funciones que tendrá.No obstante, de acuerdo con lo que precisaron afuentes del partido, durante una de las últimas conversaciones que mantuvo Milei con Pettovello, una de las integrantes de La Libertad Avanza con las que tiene más confianza, surgió la posibilidad de hacer cambios en su cartera.Fue la propia dirigente la que le planteó al entrante jefe de Estado la propuesta de que Salud no esté a cargo suyo, sino que pase a ser un organismo separado, por lo que podría mantener su condición de Ministerio.Por este motivo, de hecho, la especialista en políticas de familia ya se alejó de las negociaciones por quién ocupará ese cargo y las conversaciones pasaron a estar dirigidas por Nicolás Posse, que será el jefe de Gabinete a partir del próximo 10 de diciembre.Respecto de quién estará al frente de esta área, cuando todavía se planteaba como una Secretaría, el nombre que más sonaba para ese lugar era el del médico Eduardo Filgueira Lima, pero a fines de noviembre pasado se desestimó su incorporación a la gestión.Su alejamiento se concretó luego de una jornada sobre salud organizada por AmCham en Mendoza, con participantes del ámbito público y privado, en la que se anticiparon los principales proyectos que se impulsarían durante la administración de Filgueira Lima.Esa información, si bien nunca se confirmó que haya sido elaborada por el médico, circuló velozmente e inquietó a la dirigencia sindical, ya que, entre otros puntos, establecía que en la futura estructura oficial se preveía la eliminación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ente autárquico que administra los fondos de las obras sociales y cuyo control es la permanente aspiración del gremialismo peronista.Luego de ese encuentro, desde La Libertad Avanza aclararon que el experto sí formó parte del partido como fuente de consulta permanente en esta materia, pero que “nunca fue confirmado” en ningún cargo por Pettovello.Posteriormente, quien apareció en escena fue una persona cercana a Patricia Bullrich y a Cristian Ritondo, el ex titular del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, quien recientemente fue procesado por usar fondos de esa institución para gastos personales.“Vamos a terminar con el manejo de las obras sociales por parte de los sindicatos, que constituye una anomalía sin fundamento, que se traduce en ineficiencia, corrupción y baja calidad del servicio”, anticipó el doctor.Por el momento, no hay alguien designado oficialmente y el proceso de transición lo iniciaron los equipos técnicos de salud de La Libertad Avanza, todavía coordinados por Pettovello, con los funcionarios del gobierno saliente, que están a la espera de saber quién estará al frente de esta Secretaría o Ministerio.Esta es una decisión que Milei deberá tomar en los próximos días, ya que le queda menos de una semana antes de asumir formalmente al frente de la Casa Rosada, momento en el cual deberá también tomarles juramento a sus funcionarios.