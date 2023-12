Riquelme a los hinchas de Boca: “No dejemos que nos intervengan el club”

Fueron varias las postales de la tarde del domingo en La Boca. Una sin dudas fue la de Juan Román Riquelme en el medio de 10 mil personas que se juntaron para movilizarse en contra de la suspensión de las elecciones en el club; la otra fue la de los entrenadores de Inferiores y otros referentes que acompañaron al ídolo en la marca, como así también algunos integrantes de La 12; y obviamente la que terminó cerrando la jornada fue la del Topo Gigio hablándoles cara a cara a los hinchas."Nos quitaron la posibilidad de disfrutar de un gran día, hoy teníamos que disfrutar de pisar el campo de juego. El club es de todos ustedes", arrancó diciendo Riquelme, en un escenario improvisado que se montó en el playón de la Bombonera.Y agregó: "Por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club, es lo que quieren, no se dejen comer la cabeza. El señor va camino a intervenir nuestro club, y eso no puede pasar".Riquelme fue en camioneta hasta el Parque Lezama, en donde se bajó, se subió al techo y desde allí fue marchando con el resto de los hinchas hacia el Templo. "Esto es maravilloso, ahora está claro por qué. Lo que está claro es que el club es de todos los hinchas, de los socios y de los millones de hinchas que tenemos. Yo estoy orgulloso de ser un bostero más", dijo.Y se despidió: "Les quiero pedir un favor que cantemos la canción más linda del mundo, la que vinimos cantando de la plaza hasta acá... "Oleeeeee cada día te quiero máaaaaas, yo soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar".