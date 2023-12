Un diario español afirmó que Fernández podría ser asesor de Pedro Sánchez

Es de público conocimiento que el presidente Alberto Fernández asistirá el miércoles y jueves próximos a la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Río de Janeiro, en su última actividad antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre, cuando entregue el poder al mandatario electo Javier Milei.



De todos modos, la atención de la prensa internacional sobre Fernández resultó como la noticia de mayor relevancia en las últimas horas por la publicación del reconocido diario español El Mundo referida al presidente saliente. Qué nuevo rol podría ocupar Alberto Fernández en España Según precisan desde el país europeo, Alberto Fernández se instalaría en España para ocupar el cargo de asesor del presidente del gobierno local, Pedro Sánchez.



La sorpresa no tardó en surtir efecto y causó sensación después del resonante título de El Mundo: “Alberto Fernández se muda a España con su familia ‘woke’ y su admirado Sánchez”.



Asimismo, el mismo artículo resalta que Fernández convirtió a su pareja, Fabiola Yáñez, “en un ícono feminista” y remarca como dato saliente que tuvo un hijo con ella a los 63 años.



Siguiendo con el recorrido por el posible desembarco de Alberto Fernández en España, El Mundo agrega que el presidente argentino "tiene un hijo no binario, que es “diseñador gráfico de profesión, ejerce como drag queen, cosplayer e influencer, con más de 300.000 seguidores en Instagram bajo el nombre de Dhyz”. Por tal motivo, el diario califica a la familia presidencial como “woke”.



Y señala: “Recientemente, el todavía presidente de Argentina, Alberto Fernández (64) desveló su intención de afincarse en España -explica el artículo de El Mundo-, donde asegura que tres universidades le han hecho ofertas como profesor.”



No es extraño que Fernández huya de vivir bajo los enemigos del populismo de izquierdas que representa. Tampoco que haya elegido España, donde se sentirá como en casa dada su admiración y coincidencias políticas con Pedro Sánchez, de quien se ha rumoreado que puede convertirse en asesor”, completa el artículo español. (Ámbito)