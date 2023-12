Bordet firmó inicio de obras para ampliar el Parque Acuático de Federación

El gobernador junto al intendente de Federación, Ricardo Bravo, entregó 27 sillas anfibias a diferentes complejos termales y playas de la región, además de una embarcación y minibús al complejo recreativo de Paraje Ascona. También firmó el acta de inicio de la obra de ampliación del Parque Acuático, inauguró el auditorio Ciudad de Federación e hizo entrega de aportes a instituciones deportivas, entre otras.



Lo acompañaron la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la diputada Vanessa Castillo; la secretaria de Turismo, María Laura Saad; el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto; y el secretario de Deportes, José Gómez. El camino del termalismo El mandatario expresó que siempre le es muy grato visitar Federación, "tengo muchos afectos por esta ciudad. Siempre estuvo muy cerca de mi ciudad, Concordia. Conocí la vieja Federación con su balneario Los Pinos, vi toda la transformación, el resurgir a través de las termas. Federación fue la pionera con el centro termal y abrió un camino al termalismo en Entre Ríos".



Señaló que tiene la suerte de "conocer todas las termas de la provincia y se dé la variedad que tienen, de la oferta turística para cada centro termal, y la importancia que adquiere, porque hay ciudades donde algunas décadas atrás era impensado que podía haber turismo y las termas generaron una posibilidad para que en muchas localidades pueda desarrollarse. Esto significa una fuente de empleo, de ingresos, de progreso, de arraigo para muchas ciudades y por eso siempre defendimos el termalismo en la provincia".



Apuntó que "ahora se están haciendo las perforaciones en Santa Ana, que vienen avanzando muy bien. Es un convenio de cooperación con el municipio para poder este centro termal que será el más nuevo en un lugar hermosísimo de la provincia, a la vera del lago". Entrega de sillas anfibias Bordet destacó que "el acceso a las termas tiene que ser para todos y todas, no puede haber discriminación con quienes tienen discapacidad para disfrutar del agua termal. Por eso, estas 27 sillas anfibias vienen justamente a reparar esos derechos que tienen todas las personas con discapacidad".



Explicó que el financiamiento de la compra de las sillas es de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el cual se está construyendo el aeropuerto de Concordia. "Esto también lo menciono porque tiene que ver y está relacionado lo del aeropuerto con el turismo, por eso estos créditos también los otorga el BID, porque este aeropuerto que va a tener una pista de dos mil metros, que está en un 80 por ciento de avance y se estima que para agosto del año que viene estará inaugurado. Va a dar la posibilidad a todo el corredor del río Uruguay de recibir vuelos desde Buenos Aires, pero también vuelos regionales, porque pueden operar vuelos de gran porte y esto permite también tener la posibilidad de llegada de aviones de otros países, es abrir y mirar el futuro con antelación, anticiparnos un poco al futuro". Paraje Ascona Por otro lado, indicó que "hoy estamos fortaleciendo el complejo Paraje Ascona con esta embarcación que va a posibilitar el traslado más rápido de personas por vía fluvial, en realidad lacustre porque es el lago de Salto Grande y es una embarcación que quiero agradecerle al administrador Nacional de Aduanas, Guillermo Michel que fue quien la donó y a CTM, que también la puso en condiciones para que pueda operar".



"Para quienes no conocen, el Complejo Ascona es un lugar de los más lindos en paisajes que tiene la provincia de Entre Ríos sobre el lago de Salto Grande y que lo pusimos en valor en esta gestión”, valoró el mandatario al dar cuenta de lo que es el lugar y reconoció que “Mariel -Ávila-, trabajó mucho en ese sentido. Llevó adelante el proyecto desde su inicio. También colaboraron muchísimos funcionarios del gabinete trabajando articuladamente”, subrayó.



“Es un complejo donde van chicos de escuelas primarias, secundarias, abuelos de distintos centros de jubilados. Es un lugar con ocho cabañas de material con todo el equipamiento necesario y con pileta de natación. Con un lugar sobre la orilla del lago con playas”, precisó y remarcó que eso “también viene a reparar estos derechos para que todo el mundo pueda disfrutar de un lugar, de un complejo social.”



En ese marco, hizo saber que “Entre Ríos tiene dos complejos sociales importantes en la provincia: el de Paraje Ascona y el del túnel subfluvial en Paraná; que nos permite generar una movilidad de costa a costa o del centro de la provincia desde el norte, desde el sur para que pueda generarse el turismo social.”



También, “tiene que ver con la igualdad de derechos, de la no discriminación, de que todo el mundo pueda tener acceso. Estos son derechos que corresponden. Corresponde a que se trabaje sobre eso, no en la gestión de gobierno, esto corresponde a una política pública y tienen que respetarse y no pueden vulnerarse estos derechos”, remarcó el mandatario. Funciones indelegables Y continuó: “Por eso, cuando uno mira para adelante, en el futuro próximo y ve que se habla de recorte, de no transferir recursos para programas de discapacidad, realmente preocupa porque hay que trabajar desde el Estado, esto no se puede delegar. Son funciones indelegables que el Estado tiene para que las personas con discapacidad puedan tener plenitud en el ejercicio de sus derechos. Esto es algo que hay que defender desde todo lugar, no desde un sector político, sino desde la sociedad. La sociedad tiene que actuar en consecuencia para que todos y todas podamos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos.”



Párrafo seguido, agradeció a las y los presentes y por el acompañamiento, "de poder trabajar juntos en momentos buenos, no tan buenos y en momentos difíciles. Pero siempre poniendo el pecho, siempre sobreponiéndonos y tener los resultados que son en definitiva el fruto del trabajo que realizamos todos los días", valoró.



Por último, Bordet manifestó su apoyo desde el lugar que le toque: "En este caso, será desde la Cámara de Diputados para seguir trabajando, para seguir generando oportunidades y defendiendo los intereses de la provincia de Entre Ríos”. Turismo con accesibilidad Por su parte, la secretaria de Turismo de la provincia, María Laura Saad, se refirió a su trabajo desde la secretaría, donde fueron estableciendo objetivos. “Creo que esto marca a las claras todo el trabajo que hicimos con un gran equipo de la Secretaria de Turismo. Pero, por sobre todas las cosas también, acompañados de cada director, directora y secretarias y secretarios de los municipios y de un respaldo muy grande de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, de la presidenta de la Fundación del Iapser, Mariel Ávila, de la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y de cada una de las áreas del gobierno. Esto no se podría dar si no hay un trabajo mancomunado para que sigamos sembrando accesibilidad”.



En ese marco, se refirió a las entregas realizadas y explicó que “tiene que ver con un programa que viene del Fondo Multisectorial del BID (Banco Interamericano para el Desarrollo), a través del cual seguramente el año próximo tendremos el aeropuerto de Concordia y, a lo largo de este tiempo fuimos entregando sillas de trekking adaptado, camineras, brazos hidráulicos para los complejos termales y hoy nos tocan las sillas”.



Saad precisó que se trata de “27 sillas que van a estar destinadas a las playas y a los complejos termales de nuestra provincia. Porque siempre pensamos en una provincia que sea inclusiva, que sea disfrutada por todos y por todas para que la gente siga viniendo. Es una marca registrada que tenemos y es un valor agregado que tiene el turismo entrerriano y que debemos seguir defiendo”, aseguró.



Por último, Saad manifestó su compromiso con el turismo y expresó: “Desde el lugar que nos toque tenemos que seguir teniendo esta mirada de la accesibilidad y seguir teniendo una mirada al turismo, al desarrollo económico que el turismo le da a nuestra provincia”. Compromiso y dedicación En tanto, el intendente de Federación, Ricardo Bravo, dijo estar "muy contento" por la visita del gobernador Bordet. “Yo siempre he destacado el compromiso que ha tenido nuestro gobernador con la ciudad de Federación”, expresó al tiempo que dijo no recordar “que haya algún gobernador que haya venido tantas veces a nuestra ciudad y está es muestra clara de que Federación estuvo siempre en la agenda de gobierno de Gustavo Bordet”, valoró.



En ese marco, se refirió al trabajo realizado en su gestión y expresó: “Hicimos una gestión con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Estuvimos articulando durante estos cuatro años un trabajo intenso de elaboración de proyectos en donde cada uno de sus ministros nos atendió y nos fue dando la posibilidad de conseguir los financiamientos necesarios para ser una de las gestiones que en tan poco tiempo hizo la mayor cantidad de obras”, remarcó al tiempo que agradeció el “acompañamiento de nuestro gobernador de la provincia y el esfuerzo que han hecho sus ministros y todo mi equipo.”



Por último, puso de relieve el trabajo y compromiso del mandatario, quien “va a quedar en el recuerdo y que seguramente nos vamos a seguir encontrando -el desde otro lugar-, pero que no me quedan dudas de que desde el lugar que ocupe va a seguir trabajando junto con las y los intendentes y a todas y todos los funcionarios que vamos a seguir en estos próximos cuatro años”, finalizó el intendente Ricardo Bravo. Firmas En la oportunidad, se firmó el acta de inicio de la obra ampliación del Parque Acuático Federación, sector Torbellino, en el marco del programa 50 destinos del Ministerio de Turismo de la Nación. La obra fue adjudicada a la empresa Orlando Peterson, con un presupuesto oficial para la obra asciende a 228.880.422 de pesos. La obra propone ampliar el parque y brindar nuevos atractivos para hacer frente a la creciente demanda.



Además, se firmó el convenio de colaboración a través del cual CTM le otorga en comodato a la Municipalidad de Federación el inmueble donde se encuentra el Centro Recreativo María Isabel de Orcoyen. En este convenio el gobierno provincial se compromete a colaborar con las partidas necesarias para sostener la provisión de alimentos y el personal de cocina, y la municipalidad se compromete a la organización interna en cuanto al uso, mantenimiento, conservación y administración. Entregas En la ceremonia el gobernador Gustavo Bordet entregó las llaves y un acta de recepción de una embarcación al intendente de Federación, destinado al complejo recreativo de Paraje Ascona, complejo María Isabel de Orcoyen. Institución que también recibió un minibús Mercedes-Benz Sprinter, cero kilómetro. Tanto el minibús como la embarcación fueron cedidas por el gobierno nacional a la provincia con el propósito de contribuir al traslado de niños, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de fomentar las actividades relacionadas con el turismo social, el deporte y la cultura.



También se entregaron aportes a distintas instituciones deportivas en el marco del programa Entre Ríos Deportes y Clubes en Obra, por 2,7 millones de pesos. La Liga Federaense de Futbol, en el marco del Programa Apoyo a Ligas de Futbol y Asociaciones de Básquet también recibió un aporte. (El Entre Ríos)