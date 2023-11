Bahl: “Provincia debería coparticipar en la misma proporción con los municipios”

El intendente Adán Bahl celebró “la decisión del ministro de Economía Sergio Massa, de asistir a las provincias para que puedan pagar el aguinaldo, para que puedan pagar el sueldo, porque ha habido una disminución en el ingreso por la política en la reducción de ganancia, concretamente en la eliminación de la ganancia de cuarta categoría. Eso impacta no solo en las provincias, también en los municipios”, detalló Bahl.



En este marco, comunicó: “Vamos a estar pagando el aguinaldo el día 7 y vamos a estar yéndonos con un equivalente a dos masas salariales, por lo tanto, la Ciudad de Paraná no tiene ningún tipo de inconveniente” resaltó.



Al tiempo que dijo: “Existen muchos municipios que son casi copa dependientes, así que yo celebraría que esta decisión del Gobierno Nacional para con las provincias también implique que se coparticipe de la misma manera, en la misma magnitud y proporción, como todos los fondos públicos, a cada uno de los municipios, porque los van a necesitar también para pagar el aguinaldo y para pagar los sueldos”, ahondó luego.



“Hay que tener en cuenta que estos fondos, como los ATN, no son coparticipables, por eso dependen de una decisión política, y si la decisión política de la que siempre hemos hablado, tener un país federal y una provincia federal, creo que también tiene que mirar a cada uno de los municipios de todos los partidos políticos”, precisó luego.



“Paraná es una ciudad que ha crecido mucho, que está muy bien económica, financieramente su institución, hemos cambiado incluso en lo que es el ingreso. Antes estábamos aproximadamente mitad y mitad de ingresos propios y coparticipación. En nuestra gestión hemos aumentado en varios puntos, por lo tanto, hoy el ingreso de Paraná es más de recursos propios que de coparticipación nacional y provincial. Por eso no tenemos esa dependencia”, argumentó y completó: “Pero eso no ocurre en la mayor parte del municipio, en donde a veces el ingreso propio es un 15%, un 20% y el 80% de copa. Y es justamente la copa que ha caído mucho, producto por las decisiones, básicamente, de la disminución del impuesto a la ganancia de cuarta categoría”, sostuvo Bahl.



Por último, manifestó: “Esperamos que ese refuerzo se coparticipe con todos los municipios sin distinción política para que podamos terminar el año en paz y que los vecinos no sean la variable de ajuste”.