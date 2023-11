Bahl: “Provincia debería coparticipar en la misma proporción con los municipios”

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró a los gobernadores una suma significativa de 230 mil millones de pesos destinados al pago del aguinaldo mediante el uso de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).



En relación con esta decisión, el intendente Adán Bahl expresó a Elonce: "Celebro la decisión del ministro de Economía de asistir a las provincias para que puedan pagar el aguinaldo, básicamente porque ha habido una disminución en el ingreso por la política en la eliminación de la ganancia de cuarta categoría. Eso impacta no solo en las provincias sino en los municipios".



Asimismo, Bahl, informó que, en Paraná “vamos a pagar el aguinaldo el día 7 y nos vamos a estar yéndonos con un equivalente a dos masas salariales por lo tanto la ciudad de Paraná no tiene ningún tipo de inconveniente”. Sin embargo, señaló la importancia de considerar la situación de otros municipios: "La ciudad de Paraná no tiene ningún tipo de inconveniente, pero existen muchos municipios que son casi copa-dependientes. Yo celebraría que esta decisión del gobierno nacional para con las provincias también implique que se coparticipe de la misma manera y con la misma proporción, como todos los fondos públicos a cada uno de los municipios, porque los van a necesitar".