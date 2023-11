Asambleas de UPCN: "Resolvimos estar movilizados en los lugares de trabajo"

Política UPCN realiza asambleas en los lugares de trabajo

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, comunicó que "en el encuentro de ayer les explicamos a los compañeros y compañeras cómo se desarrolló la paritaria. El 8,3% de aumento fue insuficiente y no nos permitió llegar a firmar la paritaria, pero a pesar de que la propuesta del Gobierno no estuvo acorde a la expectativa que teníamos, igualmente se realizó la actualización salarial. Somos conscientes de que las y los trabajadores no podían quedar con el sueldo sin ningún tipo de aumento".En este contexto, "resolvimos estar organizados y movilizados en los lugares de trabajo, no solo para hablar de este tema, sino para ver las realidades propias de cada sector, armar una agenda, y sin improvisaciones hacer los distintos planteos al próximo gobierno", dijo la dirigente.El Gremio informó que se va a realizar un informe técnico del estado del edificio. "La aspiración es buscar otro espacio, una sede que reúna los requisitos para estar en condiciones, será una discusión que vamos a tener a mediano y largo plazo", subrayó la gremialista.Por otro lado, comunicó que "otro de los temas que hablamos con los compañeros y compañeras del Registro de la Propiedad fue acerca de porqué UPCN no resolvió llevar a cabo un paro. En este sentido entendemos que es un momento en el que los trabajadores tenemos que estar presentes. Si Milei habla en contra de la salud y la educación pública, nosotros no podemos entrar en ese juego donde se pone en duda al Estado. Los primeros que tenemos que defenderlo somos los trabajadores. Lo que tenemos que hacer en este momento es no dejar nuestros organismos y debatir cómo enfrentamos esta situación, que sabemos va a ser muy difícil".Por último, la Secretaria Adjunta de UPCN declaró: "Reconocemos que hay problemas, justamente por eso en estos momentos tenemos que estar al lado del trabajador, tenemos que estar preparados para lo que viene. No nos va a temblar el pulso para hacer lo que tengamos que hacer y no perder derechos conquistados", concluyó.