Frigerio: “Apoyaremos la gobernabilidad, pero no hubo un acuerdo programático”

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sostuvo hoy que desde Juntos por el Cambio (JxC) apoyarán "la gobernabilidad" de la administración nacional que Javier Milei encabezará a partir del 10 de diciembre, pero aclaró que las convocatorias a dirigentes de su espacio para ocupar cargos en el futuro gabinete son "individuales y personales" porque "no hubo un acuerdo programático con LLA"."Vamos a apoyar la gobernabilidad, pero no hubo un acuerdo programático con LLA", señaló esta mañana Frigerio en declaraciones a Radio Rivadavia.Según el futuro mandatario, "hay un grupo de diputados que entiende que hay que cogobernar con LLA", mientras que los gobernadores de JxC, piensan que tienen que "apoyar al gobierno"."Hay un grupo de diputados que entiende que hay que cogobernar con LLA. Los gobernadores, que representamos la gran mayoría, pensamos que tenemos que apoyar al gobierno", dijo y aclaró que "los ingresos al Gabinete son a título personal, ya que no hubo acuerdo institucional con LLA".Agregó que "no está mal que el Presidente electo busque en otros espacios experiencia y capacidad", pero insistió en que no hay "un acuerdo programático ni de cogobierno", sino que solo se trata de "aportes individuales" que, ratificó van a "acompañar en la medida de lo posible"."Corresponde que el Presidente (Milei) elija al titular de las dos cámaras, aunque no tenga los votos para sostener esta posición. Se debe respetar a quien ganó la elección. Esos son los valores", remarcó.Por otra parte, el gobernador electo aclaró que "no se le exige la renuncia a nadie" en relación a la titular del PRO, Patricia Bullrich, a quien se menciona como posible ministra de Seguridad del gobierno de Milei."Como dije antes, creo que como no hay un acuerdo institucional sino convocatorias individuales a dirigentes de JxC, hay que apoyarlas, pero no son incorporaciones que reflejen acuerdos programáticos ni institucionales entre las fuerzas políticas", reiteró.El gobernador electo también aseguró que en JxC están "más juntos que nunca" porque han "ganado en 10 provincias en la Argentina, cosa que no ha ocurrido desde el 2015" y atribuyó parte de esa unidad del espacio a los gobernadores."Los gobernadores hemos hecho un acuerdo muy firme de garantizar la unidad del espacio, lo que se viene manifestando en todos los encuentros que hemos tenido. Eso no significa que no podemos tener ideas distintas sobre estrategias electorales o sobre cómo posicionarnos frente al nuevo gobierno, pero los gobernadores de JxC creemos que tenemos que estar unidos", concluyó.