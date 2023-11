Milei cerrará la Secretaría de Comercio: “voy a liberar todos los precios”, dijo

El presidente electo Javier Milei confirmó que eliminará la Secretaría de Comercio Interior "en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos".El libertario ya se ha expresado en reiteradas ocasiones en contra de las regulaciones de precios, y sostuvo que buscará una liberación de la mayor cantidad posible de precios lo más rápido posible."Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios, me parece una aberración", contestó ante la consulta.De esta manera se avecina el final del programa Precios Justos, por lo que algunos analistas temen una consecuente aceleración inflacionaria de la mano de múltiples precios de la economía que están reprimidos y quedarían liberados."No va a existir en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos. Todos los precios que pueda de la economía, los voy a liberar. Hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejó plantadas el Gobierno", sostuvo en declaraciones radiales.Consultado sobre quién sería el vocero presidencial, Milei no quiso confirmar si será el analista y consultor económico Manuel Adorni, tal como mencionan versiones periodísticas."Estamos trabajando para poner allí a una persona que esté a la altura de las circunstancias", dijo sobre el reemplazante de la periodista Gabriela Cerruti.En cuanto a las precisiones sobre la conformación del organigrama del Estado, el mandatario electo sostuvo que "la Secretaría de Comercio Interior no tiene que hacer eso de regular precios”, afirmó.Noticias Argentinas consultó en la Secretaría de Comercio si se había iniciado el traspaso y confirmaron hasta ahora nadie se había presentado ni contactado con la gente de Matías Tombolini.De esta forma, el Gobierno entrante se correría del control de precios que hoy encorseta muchos rubros de la economía: desde almacén y bebidas, naftas, medicamentos, indumentaria, carnes, y otros rubros que en la actualidad iban renovando acuerdos de precios.Resta conocerse detalles de que sector se haría cargo de otras cuestiones operativas que lleva la Secretaría como el control de las SIRAS y el comercio exterior, los fideicomisos de harina de trigo y aceite, el control de abastecimiento, y otras funciones que lleva adelante actualmente la secretaría. Según pudo saber Noticias Argentinas, el área quedaría en manos de Infraestructura. Fuente: (NA-Télam)