Gremios docentes harían tres jornadas de paro y ya tienen decididas las fechas

El Frente Sindical Docente tiene prevista la convocatoria a 72 horas de paro si el Gobierno no accede a mejorar la oferta de recomposición salarial de 8,3% para el mes de octubre, sin considerar noviembre y diciembre que así quedarían para ser negociadas durante la administración del gobernador entrante, Rogelio Frigerio.



El ultimátum al Poder Ejecutivo vence este martes. Aunque el ministro de Economía, Hugo Ballay, ya dijo que la propuesta que se presentó en la mesa paritaria fue la “última” de la actual gestión y que no habrá nueva oferta.



En ese escenario, los docentes irán al paro los días miércoles 29 y jueves 30 del actual y martes 5 de diciembre. En el actual ciclo lectivo 2023 los maestros sólo fueron a la huelga los días 6 y jueves 9 del presente mes para reclamar al Ejecutivo que presentara una oferta de recomposición salarial.



La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) adelantó que “de no tener una respuesta favorable a nuestra petición antes de las 12 horas del martes 28 de noviembre, esta comisión directiva declarará paro los días 29 y 30 de noviembre y martes 5 de diciembre como medida de fuerza, por no existir una propuesta superadora por parte del gobierno que acompañe el proceso inflacionario, y dentro de las acciones determinadas por el Frente Gremial Docente”.



Amet reclama “un retroactivo de no menos del 10% al mes de octubre”, aumento «de no menos del 10% para los meses de noviembre y diciembre respectivamente y garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: noviembre y diciembre), la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada», y recomposición salarial anual, “la que como mínimo no sea menor a un 7% por encima de la inflación acumulada anual”.



En tanto, el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) el jueves 23, en el congreso de Nogoyá, vence este martes: de no haber una nueva oferta salarial -todo hace pensar que no lo habrá- podría derivar en medidas de fuerza en las escuelas en el último tramo del ciclo lectivo 2023.



En el calendario escolar 2023 -que se inició el 27 de febrero y concluirá el 22 de diciembre- sólo hubo dos días de paro docente: el lunes 6 y el jueves 9 del actual en rechazo a la falta de presentación por parte del Gobierno de una propuesta de recomposición salarial. La negociación salarial ahora parece complicarse: el martes 21 el Gobierno presentó la última propuesta de sugestión, un 8,3% para el mes de octubre, que fue declarada insuficiente por los sindicatos.



En ese acuerdo, el mínimo salarial docente se ubica en $279 mil, mientras que el costo de la canasta básica que mide la línea de pobreza está en $345 mil.



La medida de fuerza de tres días será acompañada por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), gremio que definirá su posición este martes, en caso de que no haya respuesta positiva del Gobierno. También se sumará la Unión Docentes Argentinos (UDA).

