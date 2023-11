Javier Milei y Luis Caputo se reunirán con funcionarios del FMI

Política Milei visitó un sitio religioso en Nueva York y almorzó con Bill Clinton

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos tendrá un capítulo clave en las próximas horas en Washington DC. Allí, el presidente electo se reunirá con funcionarios del Fondo Monetario, la Casa Blanca y el Tesoro. La expectativa es despejar las dudas que persisten en torno al plan y el equipo económico, así como conseguir apoyo financiero para aliviar las reservas y afrontar los pagos de deuda."Está entusiasmado, el fondeo él dice que lo consigue", dijo una fuente en contacto con Caputo, ex ministro de Finanzas y extitular del Banco Central de Mauricio Macri. "Dudo que sea buscar plata del sector privado, el motivo principal es hablar con el Fondo y el Tesoro, es protocolar, pero supongo que la idea es reforzar reservas", dijeron en un fondo de inversión con sede en Nueva York.Argentina necesita renegociar con el FMI. De los US$ 6.500 millones pendientes por desembolsar, la mitad estaban atados a la revisión de noviembre, que quedó en un limbo por la transición. Así que el nuevo gobierno deberá tender un puente para atravesar el desierto de divisas hasta la cosecha gruesa en marzo.Solo en sus primeros 40 días afrontará pagos de deuda por US$ 4.450 millones, más de la mitad con el Fondo (US$ 900 millones, el 21 de diciembre; US$ 1.300 millones, el 9 de enero; y US$ 650 millones, el 16) y el resto con bonistas (US$ 1.600 millones el 6 de enero). Como el desembolso de noviembre es insuficiente, Caputo debería obtener un adelanto de fondos o demorar pagos.El exministro tiene el desafío de desplegar un programa que permita tomar deuda en dólares para rescatar parte de las Leliqs, como le prometió a Milei. Y, a la vez, demostrar la viabilidad de un paquete económico, dentro del cual figura un presupuesto con un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI en 2024, la reforma del Estado, privatizaciones y desregulaciones. Todo esto, sin votos suficientes en el Congreso.Caputo prometió el viernes pasado a los bancos un plan "súper ortodoxo" y una solución de mercado para las Leliqs. Fue después de las internas que lo impulsaron a ocupar un rol privilegiado en el equipo del presidente electo y alejaron los riesgos de una dolarización, con el desplazamiento de Emilio Ocampo, quien había sido designado para ocupar el Banco Central.