Bahl: “Esta gestión deja una gran infraestructura y un gran equipamiento”

dejará el cargo de intendente de Paraná en manos a Rosario Romero, perteneciente al mismo espacio político, el próximo 10 de diciembre. Al respecto, este lunes por la noche visitó, que se emite por, y realizó un balance de lo que realizó a lo largo de estos cuatro años al frente.Más allá de perder la elección a Gobernador, se mostró contento con el trabajo que lleva adelante en el traspaso de poder en la Municipalidad de Paraná: “Estamos en un proceso de transición, proveyendo toda la información. Si bien está normalizado porque tenemos una ordenanza. Hay mucha tarea y trabajo de aquí al 10 de diciembre. A mí me encanta hacerlo y lo disfruto mucho”.En la misma línea, comentó que hay muchas personas capacitadas para formar parte del nuevo gobierno municipal: “Hay muchos cuadros, tanto de hombres como de mujeres, con una gran formación y eso facilita muchísimo las gestiones”. De todas maneras, negó que vaya a tener injerencia y aseguró: “Todo aquel que asume un cargo ejecutivo tiene todo el derecho de elegir su equipo, conformarlo a su forma de trabajo”.Sobre lo que dejó para continuar en la capital entrerriana, dijo que “hay un plan de obras muy importante, hay una prestación de servicio, una serie de actividades para el verano. Hay que contratar los bañeros para tener las playas, activar lo necesario para las colonias de vacaciones, activar los transportes para que los chicos puedan ir a la pileta. Eso lo tuvimos que hacer conociendo los números desde el 11 de diciembre. Esta posibilidad de trabajar con anticipación hace que esa transición sea mucho más ordenada”.En otra medida, ponderó la obra que finalizó en Avenida Zanni y espera que tenga el aprobado la semaforización sincronizada en la zona para ayudar a un tránsito más fluido. Al respecto, comentó que esta obra “ahorra 15 a 20 minutos”. General Espejo, Avenida Ejército, Racedo y Crisólogo Larralde son otras vías por las que espera ser recordado. “Son muchas obras que gestionamos en el Gobierno nacional y nos acompañó mucho y estamos agradecidos”, señaló.. Había tres camiones y hoy tenemos 39 para juntar la basura con un sistema de mantenimiento eficaz. Hay un sistema de preparación de los choferes, que lo cuidan y funcionan muy bien. Compramos más de 100 camionetas para distintos lugares y hay mucha incorporación de tecnología de la pandemia para ser un municipio moderno e inteligente que no obliga a ir a la gente 20 veces por un trámite al municipio”, agregó.Sobre la puesta de valor de diferentes plazas en la capital entrerriana, Bahl comentó cómo surgió esa idea de mejorarlas: “En Paraná hay 400 plazas de distinta magnitud. Algunas han tenido una inversión muy grande. Paraná tiene cinco plazas históricas: Carbó, Alvear, Alberdi, Plaza 1º de Mayo y la Carbó que está detrás de la Casa de Gobierno. Después hay muchas en los barrios. La misma calidad, los mismos juegos tanto en el centro como en el barrio. Los chicos tienen el derecho de disfrutar de lo mejor que hay en el mercado”.“Queríamos que la gente a cinco o seis cuadras de su casa tenga un lugar para incluir. Lo definimos en pandemia. Veía ese gran valor que tenía la gente por el espacio público. Hay gente que no tenía fondos, que no podía pagarle una cuota para ir al club”, enfatizó. En ese sentido, explicó que decidió invertir en algo que “le permita a la gente disfrutar la ciudad”.“Hemos logrado reformular la estructura de costo del municipio con una gran política de recursos humanos. Hoy vamos a estar yéndonos pagando el aguinaldo, dejando el valor representativo de dos masas salariales. Es aproximadamente un millón trescientos mil dólares en billetes. Eso va cambiando permanentemente y permite la previsibilidad porque la única deuda que tiene el municipio es la que se contrajo en el periodo 2015-2019, donde los municipios tomaron deuda en dólares. Todas las demás cuentas están pagadas”, puntualizó sobre el trabajo prolijo de su gestión.Sobre la faltante de trabajos que le hubiera gustado hacer, afirmó que fueron “bastantes” las que no pudieron llevarse a cabo. De ese modo, comentó: “Hay miles de cosas que se puede hacer en cuatro años, otras en ocho y otras en doce. Nunca me quejé de la pandemia. La pandemia nos dio la oportunidad para reformular el funcionamiento del Estado. ¿Qué nos queda por delante? Muchísimas obras. Hay que invertir más en lo que es la infraestructura de lo que es un nuevo motor económico. Intervinimos mucho en la economía porque buscábamos diversificar el perfil productivo de la ciudad”.En la misma idea, comentó: “. Por eso en el último trimestre del año pasado se crearon 1.800 puestos de trabajos en el sector privado”. Para dar fuerza a esta idea, ejemplificó con el Parque Industrial que se amplió, el campo fotovoltaico y la construcción del Distrito del Conocimiento. “”, consideró.Enumeró varias obras en ejecución, como la que se realiza en Juan B. Justo desde Avenida Ramírez hasta Avenida de las Américas, Juan Garrigó y Avenida Zanni. “Esa obra empezó hace poquito, pero dependerá porque eso lo financia el Ministerio de Obras Públicas de la Nación”. En lo que respecta a su punto de vista, el jefe municipal cree “muy necesaria la terminación de la ruta Nº 12” como así también la mencionada planta potabilizadora.Ante los dichos de Javier Milei de frenar la obra pública, el actual intendente de Paraná aclaró cómo se trabajó en su gestión: “Nosotros tenemos tres fuentes de financiamiento: la municipal, convenios con provincia –estimo que no tendrían ningún tipo de inconvenientes- y las obras financiadas por el Gobierno nacional”. Ante la posibilidad de que se corten ese financiamiento desde Nación, Bahl explicó: “Hay obras que tenemos en ejecución como la nueva planta potabilizadora, que es la duplicación de la actual planta para proveerle agua a Paraná hacia adelante y también a Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde”. En ese sentido, comentó que esta obra es financiada por el Gobierno nacional.No quiso anticiparse al gobierno que asumirá desde el 10 de diciembre el libertario Javier Milei, pero contó que en su caso logró conseguir la gran mayoría de las cosas que prometió hacer. “Hoy tenemos equilibrio económico, financiero y tenemos la posibilidad de tener un municipio que es una gran empresa de servicios. Lo decía en campaña y efectivamente cuando la gente me votó llevé adelante la transformación que se puede ver en la ciudad de Paraná”, aseveró.Por otra parte, Bahl elogió el trabajo entre el sector privado con el público: “Con las universidades, con el sindicato, con las empresas trabajando codo a codo le di total libertad y han respondido con un trabajo muy inteligente. Durante la pandemia se hizo un plan de marketing estratégico y sobre eso buscamos la forma de darle vuelta a la rueda”.Siempre cuando se inauguraban, se habilitaban directamente. A veces, cuando inaugurábamos una plaza, hacíamos una mateada con los vecinos. No hacíamos esas inauguraciones aburridas de antes, dando un discurso y cortar una cinta. Hay todavía muchas de esas que todavía estamos visitando. Hay muchas que se han terminado y ni siquiera pudimos tomar un mate”, indicó sobre lo que vendrá en sus últimos días al frente del Palacio municipal.En base a las obras que quedan por delante, “todas cuentan con la partida presupuestaria y con el recurso financiero. No van a tener ningún inconveniente hasta que terminan. Lo que sí hay que hacerle referencia a las que tienen financiamiento nacional”.En referencia a este punto, contó la obra del Parque Lineal Sur para facilitarle un lugar de encuentro al paranaense de la zona: “Buscamos desde Avenida de las Américas hacia el Este lo que era un zanjón. Los ingenieros de recursos hídricos y los arquitectos de planeamiento pergeñaron un gran embalse que es retardador cuando viene mucha agua y luego deja que salga despacio. Está el Parque Lineal Sur, están los juegos, pueden tomar mates o hacer actividades con los emprendedores. Está muy bien iluminado, con las cámaras de seguridad y una extraordinaria vegetación. Cuando pasen los años y esos árboles crezcan, les puedo asegurar que va a ser uno de los lugares más lindos de Paraná”.Consultado sobre esta cuestión, reflexionó: “Era una opción. Decidí ir por la candidatura a Gobernador. La verdad es que la gestión estaba lograda positivamente y era una alternativa”. En la misma línea, agregó: “Sentía que era un gran desafío. Los números para la reelección daban muy bien y para ir por la Gobernación cuando nos decidimos estaba 24 puntos abajo. A mí me encantan los desafíos, me sentía seguro con el equipo, conocía la provincia, no iba a ir a improvisar porque sé exactamente qué era lo que había que hacer. Hicimos todos los esfuerzos desde lo humano, no tuvimos muchísimo tiempo, pero me queda la tranquilidad que hice todo el esfuerzo y no alcanzó”.Sobre por qué perdió la elección, argumentó que “faltó un poco más de tiempo, una mejor performance en la costa del Uruguay. No soy una persona conocida en esa zona y eso lleva tiempo. La gente no sabía quién era el intendente de Paraná”. De la misma manera, comentó que Rogelio Frigerio “tenía un grado de conocimiento muy superior porque había sido funcionario nacional, tuvo la candidatura en 2021 y tuvo tiempo de recorrer”. Por ese motivo, cree que “la gente decidió que seamos oposición y en ese rol me van a encontrar en los próximos cuatro años”.Acerca de lo que va a suceder en su caso personal, no quiso dar pistas de su futuro político: “Soy contador, ejerzo mi profesión desde hace muchos años así que tengo toda una actividad que voy a retomar. No voy a dejar la política, no es que me vaya a mi casa. Estoy muy agradecido a los paranaenses que nos acompañaron. Desde mi rol, voy a acompañar a todos los que necesiten de alguna manera una opinión. Tengo un equipo técnico muy sólido que siempre va a estar predispuesto a los intendentes para dar una mano”.En relación a este punto, Bahl opinó: “. Las perspectivas macro ya no va a estar este inconveniente que hubo con la sequía. Hay una matriz energética que si se sigue la misma línea hace que pasemos de ser importador a exportador de energía. Eso hace un cambio en la balanza de pagos, también en la comercial. Hay una posibilidad de que Argentina salga adelante. Lo importante es que todo este proceso sea con todos los argentinos adentro.. Es mucha más gente sin empleo. Eso automáticamente afecta a la demanda social. Los municipios van a tener menguados sus ingresos de coparticipación –lo mismo el gobierno provincial-. Va a haber que manejar con una profesión y eficiencia los recursos para poder cumplir con el objetivo de prestar los servicios”.Tras mantener reuniones con legisladores e intendentes, explicó que se debe hacer un recambio de gente para poder impulsar el Peronismo. También estimó que debe ocurrir el mismo escenario a nivel nacional.