"Me van a encontrar buscando ayudar donde sea", dijo Scioli

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dijo estar dispuesto a pensar cómo puede "colaborar desde distintos lugares" con el gobierno electo y destacó que es un "hombre de Estado" que siempre va a "defender los intereses de los argentinos".



Sobre una posible continuidad al frente de la Embajada Argentina en Brasil, Scioli llamó a "respetar los tiempos constitucionales" y recalcó que el 10 de diciembre, el presidente electo Javier Milei, va a ser "quien informe su gobierno" y la "responsabilidad en las embajadas".



"Cada uno tenemos que pensar cómo podemos colaborar desde distintos lugares (con el Gobierno electo) porque sabemos la expectativa que hay y los problemas que hay pero Argentina tiene todas las posibilidades de ir superando estas dificultades", remarcó Scioli en diálogo con A24.



Además, adelantó que lo "van a encontrar buscando ayudar" y manifestó que "no se trata de estar por estar en una embajada" sino que tiene que haber "una misión, un propósito" que lo "inspire".



"Si puedo ser un factor (que ayude), en buena hora voy a ayudar dónde sea", adelantó.



Sobre su gestión en Brasil, remarcó: "Yo vine acá, defendí los intereses argentinos, los defiendo y los voy a defender. Lo mejor que puedo hacer es aportar mi experiencia, de donde sea, para dar certidumbre, tranquilidad, confianza, cuidar las inversiones. Yo soy un hombre de Estado".



En cuanto al resultado de las elecciones generales, destacó que la "voluntad popular se ha expresado de forma muy clara" y llamó a respetar los "tiempos constitucionales".



"Yo regreso a la Argentina en esa fecha (el 10 de diciembre) y después será el presidente electo quien informe su gobierno y la responsabilidad en las embajadas", resaltó.



En cuanto a la visita que ayer realizó la designada canciller Diana Mondino a Brasil, destacó que "trajo una carta del presidente electo Milei, en términos constructivos en cuanto a la relación con el presidente de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)", que fue entregada al canciller brasileño Mauro Vieira, en un encuentro que Scioli coordinó.



"Me había reunido con la Dra. Diana Mondino para percibir cuál era la intención del presidente electo con respecto al vínculo con Brasil en el tiempo que se viene, para ver de qué manera podemos cuidar esta relación que se reconstruyó", profundizó Scioli y remarcó que de la relación bilateral entre Brasil y Argentina "cientos de miles de puestos de trabajo están pendientes".



Mondino afirmó hoy que "la voluntad" del Gobierno a cargo del presidente electo Javier Milei es que el embajador en Brasil, Daniel Scioli, "siga" en funciones.



"La voluntad es que Scioli siga y es también la opinión en el caso de Brasil", expresó Mondino en declaraciones radiales aunque añadió que todavía no puede confirmarse su designación porque "depende del Congreso".