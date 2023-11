Milei visitó un sitio religioso en Nueva York y almorzó con Bill Clinton

El presidente electo Javier Milei visitó en la ciudad de Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, un sitio religioso al que ya había ido antes de las PASO de agosto, para luego trasladarse a Washington, donde mantendrá una reunión con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Blanca y el Tesoro.



En su primera actividad en Nueva York, Milei visitó la sinagoga OHEL para "dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem", término hebreo usado para referirse a Dios y que significa "El Nombre".



El OHEL es la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, en el barrio de Queens.



Milei fue allí recibido por los líderes locales de la comunidad, a quienes les presentó su respeto y agradecimientos, informaron desde la Oficina del Presidene Electo.



Luego, al mediodía, el futuro mandatario almorzó con el expresidente y referente del Partido Demócrata, Bill Clinton y el exsenador demócrata por el estado de Connecticut, Chris Dodd, en un hotel de Nueva York, según precisaron a Télam fuentes de La Libertad Avanza.



Según informó el espacio libertario en su cuenta de X, el economista "presentó su plan de reformas para la republica Argentina".



Por la noche, el economista viajó a Washington DC, donde la agenda incluirá reuniones con "funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), Casa Blanca y el Tesoro norteamericano", dijeron los informantes.



Desde el espacio libertario indicaron a Télam que "las reuniones son protocolares para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación", a la vez que desmintieron que se trate de una "búsqueda de financiamiento".



En la comitiva viajaron el posible embajador de Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein; Marc Stanley, actual embajador de Estados Unidos en Argentina; y la jefa de campaña, Karina Milei, hermana del futuro jefe de Estado.



Además estaban presentes el exministro de Finanzas del macrismo, Luis Caputo; el posible jefe de Gabinete de Milei, Nicolás Posse, y Santiago Caputo, asesor de Milei y calificado por él tras el triunfo electoral como "el arquitecto" de la victoria de LLA.



Por su parte, en una conferencia de prensa, el vocero del presidente de Estados Unidos, John Kirby, comentó sobre la llegada de Milei al país y confirmó que "no habrá" un encuentro con el mandatario norteamericano Joe Biden.



"Tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. Desafortunadamente, el presidente (Biden) no podrá verse con él porque estará viajando dentro del país. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina", afirmó.



Luego, se refirió a la relación entre ambas naciones: "Argentina es un socio vibrante en este continente en muchos temas. Estamos ansiosos por escuchar las ideas del presidente electo y ver hacia dónde quiere dirigirse en cuestiones de política económica, asegurándonos de tener la oportunidad de mantener abierta esa línea de comunicación".



En Buenos Aires, los diputados nacionales electos de LLA se reunían esta noche para comenzar a diseñar la estrategia que llevará adelante esa bancada y definir quiénes serán sus autoridades a partir del 10 de diciembre, además de despejar la incógnita respecto a qué dirigente respaldarán como presidente de ese cuerpo.



En ese encuentro, que se realizaba en el Club Alemán de Equitación del barrio porteño de Palermo, participaban también los senadores y diputados nacionales actuales y próximos a asumir de esa coalición.



Fuentes parlamentarias no descartaron que en ese encuentro empiece a definirse el nombre del futuro presidente del bloque de diputados nacionales de LLA, que estará compuesto por 38 legisladores.



Fuentes de los libertarios admiten que en esa fuerza quieren "uno propio" para presidir la Cámara baja.



Entre los legisladores que se mencionan figuran el puntano Carlos González D'Alessandro o el actual legislador porteño Oscar Zago, electo diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires.



Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tener más peso el nombre de la periodista Marcela Pagano y Martin Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem, para presidir la bancada que responderá al presidente electo.



Otra de las incógnitas, y por la que pasará la mayor parte de las negociaciones, es a quién propondrá el propio Milei para conducir la Cámara de Diputados, donde tendrán un bloque de 38 integrantes y buscarán establecer alianzas con las bancadas que hasta ahora integran Juntos por el Cambio (JxC) y responden a Mauricio Macri o a Patricia Bullrich.



Entre los dirigentes de LLA habría resistencias respecto de la designación de Cristian Ritondo o bien de Florencio Randazzo, a quiénes se los mencionaba con fuertes chances en los últimos días para ocupar ese estratégico lugar.



En tanto, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, recibirá mañana a Guillermo Francos, quien será su sucesor en esa cartera, en una de las tantas reuniones que se están llevando a cabo en el marco de la transición entre el gobierno del presidente Alberto Fernández y el que encabezará el mandatario electo Javier Milei desde el 10 de diciembre próximo.



El encuentro se realizará por la tarde en el despacho que De Pedro tiene en Casa Rosada, informaron fuentes del Ministerio.