Bordet: "Obra del aeropuerto de Concordia está garantizada y será de vanguardia”

“No se va a paralizar”

Las obras

El gobernador Gustavo Bordet recorrió la construcción del aeropuerto de Concordia y resaltó que Entre Ríos contará con “un aeropuerto de vanguardia”. La obra registra un 77 por ciento de avance y sus fondos están garantizados, por lo que no se detendrá. También resaltó sus beneficios para el futuro.El mandatario entrerriano, junto al ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, visitó el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad de Concordia y recorrió la obra de transformación y readecuación que permitirá contar con vuelos de pasajeros y de cargas internacionales.“El aeropuerto binacional de Concordia lleva un 77 por ciento de grado de avance. Se estima que para julio o agosto del año próximo se estará concluyendo esta obra que comprende una pista de 2.000 mts. de longitud que permite aterrizar aviones de gran porte, como el Boeing 737, y que posibilita tener vuelos regionales, además de algo muy importante en nuestra zona que es el transporte de cargas, para poder salir con la producción de las economías regionales como arándanos, cítricos u otras de similares características", afirmó.Más adelante, el gobernador comentó que también “tendrá una nueva torre, una plataforma y un nuevo edificio aeroportuario que comprende todos los requisitos que debe tener para realizar vuelos nacionales e internacionales, como cintas trasbordadoras de equipajes, scanner de control y plataformas de embarque, entre otros”.“Se realiza también un nuevo depósito de combustible mucho más amplio”, subrayó Bordet y confirmó que “Concordia va a contar con un aeropuerto de vanguardia”. “Un aeropuerto que no sólo es nuevo, sino también dotado de tecnología, como radares para garantizar la seguridad que es clave en este tipo de infraestructura”, agregó.En ese marco, resaltó que, “además del transporte de mercaderías, el nuevo aeropuerto permitirá el transporte de pasajeros”. “Va a conectar a Concordia y a toda la región, inclusive a Salto (República Oriental del Uruguay), con distintos puntos de Argentina y de países vecinos que integran el Mercosur, y aún más allá”, continuó el mandatario, y puso de relieve que permitirá “ampliar la industria del turismo en el futuro”.Por otra parte, Bordet recordó que “esta es una obra que cuenta con un crédito BID que asumió la provincia” y, por lo tanto, “no se va a paralizar, porque el crédito BID está asegurado”. “Son créditos en dólares que aseguran cualquier contingencia cambiaria”, explicó y anunció que “ya está previsto el desembolso hasta la finalización de la obra”.“Es uno de los primeros proyectos que presenté cuando fui gobernador. En junio de 2016 viajé a Washington a la sede central del BID. Me dieron la buena noticia que comenzaba la planta potabilizadora de agua que está concluyendo ahora, y en esa reunión planteé la necesidad del aeropuerto. De ahí hasta ahora hubo que armar el proyecto, tener la aprobación a través del BID, con toda la complejidad que eso significa”, relató el mandatario y remarcó “la satisfacción de estar terminando la gestión con la obra avanzada en casi un 80 por ciento, y la certeza de que en julio o agosto próximo se concluye”.En la actividad también estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano; el diputado provincial Néstor Loggio, el senador provincial Armando Gay, y el titular de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto. Por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de la obra, estuvieron presentes el ingeniero José Luis Sumbaino, el arquitecto Jorge Gagliardi y el contador Ariel Bigado.En el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, el gobierno provincial lleva adelante la obra de diseño, construcción y readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia para posibilitar la operación de vuelos comerciales regulares.El proyecto prevé la readecuación de la pista existente de 1.600 m y su extensión a 2.000 m, incluyendo zona antichorro y capa resistente de RESA; construcción de calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves; adquisición y montaje de señalamiento diurno y nocturno; mejora de la vía de acceso al aeropuerto y construcción del nuevo estacionamiento; y camino y cerco perimetral; construcción de una nueva terminal de pasajeros y torre de control; equipos; redes de abastecimiento y tratamiento de agua.En un 77 por ciento está avanzada esta obra que demandará una inversión de 32 millones de dólares, financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas integrada por: L. Pietroboni, Helport y Sabavisa.