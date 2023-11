Traspaso de mando: continúan reuniones de transición de cara al 10 de diciembre

Política Milei recibió un rosario bendecido y enviado por el papa Francisco

el gobierno saliente de Alberto Fernández y el entrante mantuvieron esta semana distintas reuniones de, mientras se define el nuevo gabinete y los detalles e invitados internacionales a la ceremonia de traspaso de poder, prevista para el próximo domingo 10 de diciembre.La semana próxima ambas cámaras del Congreso se reunirán en Asamblea Legislativaque se impuso con el 55,69 por ciento de los votos (14.476.462 sufragios) -según el escrutinio provisorio- en la segunda vuelta de las elecciones nacionales disputadas el pasado domingo.En principio, la Asamblea Legislativa está prevista para el miércoles 29, aunque no se descarta que pueda, ya que depende de cuando termine el escrutinio definitivo que están realizando la justicia electoral en cada distrito del país, según informaron fuentes parlamentarias.La asamblea de la próxima semana, quien estará secundada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora; y la titular de Diputados, Cecilia Moreau, mientras sigue abierta en el Congreso la discusión para definir quiénes serán los próximos titulares de ambas cámaras.El plenario será abierto por la Vicepresidenta y luego se conformará una comisión redactora donde se sumarán los votos de cada provincia y allí se votará a favor de proclamar la fórmula ganadora del balotaje del pasado domingo.Milei y Villarruel volverán al Congreso el 10 de diciembre para la tradicional ceremonia en la que deberán prestar juramento, ocasión en la que también se reunirá la Asamblea Legislativa, frente a la cual el electo presidente pronunciará un discurso para anunciar los principales ejes de su gestión y las primeras medidas que adoptará.Luego, se producirá laen el cual Milei recibirá del actual mandatario saliente, Alberto Fernández, los atributos presidenciales, en un lugar que será definido la semana entrante, indicaron afuentes de Presidencia., algunas confirmadas en las conversaciones telefónicas que Milei mantuvo esta semana desde el hotel Libertadores con referentes de otras naciones.En principio, ya comprometió su presencia el mandatario de Chile,, en una política de Estado "independiente de si los gobiernos de turnos son afines o no", según anunció esta semana la ministra vocera del ejecutivo trasandino, Camila Vallejo.Invitado por Milei, también estará el expresidente brasileño, quien encendió la polémica durante la semana al expresar que si el actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva también asiste a la ceremonia de asunción "será abucheado" y "se la tendrá que aguantar".El comentario se dio luego de que Milei dijera que Lula "será bienvenido" si decidiera acudir al acto de jura. Lula felicitó el domingo por las redes sociales el proceso eleccionario argentino al reconocer los resultados del balotaje, pero no confirmó su asistencia a los actos del 10 de diciembre.Bolsonaro pretende traer una comitiva de unos 20 dirigentes aliados de la ultraderecha de su país a la ceremonia de asunción de Milei, entre ella su esposa Michelle, titular de la rama femenina del Partido Liberal.Otro de los mandatarios confirmados es el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista, quien felicitó el viernes por teléfono a Milei.Orbán fue el único líder de la Unión Europea que el 1 de enero de 2019 participó en la investidura precisamente del ultraderechista Bolsonaro como presidente de Brasil.También lo hará el presidente de Paraguay,, luego de conversar con Milei esta semana en un clima de "importante aproximación y gran entendimiento entre ambos", informó el canciller de ese país Rubén Ramírez.También se comunicó con Milei el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según lo confirmado por la futura canciller Diana Mondino, quien informó que el mandatario norteamericano no podrá asistir a la ceremonia de asunción.Milei recibió además el llamado del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo felicitó y anticipó que viajará a Buenos Aires "para reunirse" con él, pero no se precisó si lo hará para el 10 de diciembre.Las reuniones de transición entre el gobierno actual y el próximo se iniciaron el martes, con un encuentro de dos horas y media entre Fernández y Milei, en la quinta presidencial de Olivos.En ese encuentro repasaron "los temas de Estado y la agenda internacional", y se aclaró que "no hubo ningún pedido particular" sobre algún tema, informaron fuentes de la Presidencia.Allí se acordó que las próximas conversaciones sobre la transición queden en manos del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y de Nicolás Posse, designado futuro jefe de Gabinete de Milei.Ayer viernes, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, recibió en Casa Rosada a Karina Milei, la hermana del presidente electo y referente de La Libertad Avanza (LLA); y a Sandra Pettovello, quien es mencionada como futura ministra de Capital Humano, para continuar en la coordinación del traspaso a las nuevas autoridades y empezar a definir los detalles de la jornada del 10 de diciembre, indicaron voceros de Presidencia.Durante la semana, se multiplicaron también las reuniones de transición en los distintos ministerios.Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, designó a un equipo que se hará cargo de los aspectos económicos de la transición, compuesto por los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein; y de Hacienda, Raúl Rigo; el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.El miércoles, luego de posponer su viaje a Italia, Cristina Fernández de Kirchner recibió durante una hora y media en su despacho del Senado, ubicado en el primer piso del Congreso de la Nación, a su sucesora Villarruel, para coordinar la organización de la Asamblea Legislativa."Hablamos de la transición, que será ordenada, respetuosa, donde ella y la persona que designó para la transición nos explicó el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los siguientes días", comentó Villarruel ante los medios sobre un encuentro del que no trascendió foto.El jueves, el canciller Santiago Cafiero recibió durante una hora en su despacho a Mondino, para acordar la designación de los equipos técnicos encargados de poner en marcha y ordenar la transición, además de ofrecer la "entrega de información o encuentros que soliciten las autoridades entrantes", indicaron a esta agencia fuentes del Palacio San Martín.Ese mismo día, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, recibió en su despacho a Omar Yasín, un abogado laboralista que se menciona como secretario de Trabajo del gobierno de Milei; y a Horacio Pitrau, Miguel Ángel Ponte y Gustavo Morón, quienes ocuparán distintos cargos en esa área.