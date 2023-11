Bordet confirmó que su gestión deja en marcha 230 obras públicas

Política Quedó inaugurado tramo de avenida Zanni desde Balbin hacia límite con Oro Verde

En el marco de la recuperación integral de Avenida Zanni, el mandatario provincial, el intendente actual, Adán Bahl, y la ministra de Gobierno e intendenta electa de Paraná, Rosario Romero, inauguraron el tramo que va desde Balbín hacia el límite con Oro Verde.La obra completa incluyó 45 cuadras en dos etapas: desde Almafuerte hasta Ricardo Balbín, y luego desde esa arteria hasta Lisandro de la Torre, en el límite con Oro Verde. La inversión total superó los 2000 millones de pesos con aportes de la provincia.En la ocasión, el gobernador destacó que se trata de una obra que planificó el intendente Bahl y financió la provincia. "Forma parte de una articulación que hicimos con todos los municipios y comunas, de todos los signos políticos, sin excepción”, excplicó.Finalmente, el gobernador Bordet manifestó su compromiso “de seguir trabajando desde el lugar que me toca como diputado nacional para que a Entre Ríos le pueda ir bien, para que pueda continuar en una senda de crecimiento, de desarrollo, y fundamentalmente para que se puedan ver cristalizadas muchas más obras”.Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó que hace cuatro años “esta obra parecía imposible. Demostramos que con orden, planificación y el acompañamiento del gobierno provincial, estas grandes soluciones se pueden hacer realidad. Entre 50 y 60.000 vecinos de Paraná y el área metropolitana utilizan esta vía a diario para ir a trabajar o estudiar. Nuestro objetivo fue ahorrarles tiempo y brindarles seguridad".Bahl aseguró que se trata de una de las arterias “más importantes de nuestro plan de movilidad, diseñado para conectar el este y el oeste de la ciudad, y que incluye obras sobre las calles Rondeau, Racedo, Ejército, Espejo, Paracao, Larralde y avenida Circunvalación. Este plan debe continuar. Ojalá los próximos gobiernos nacional y provincial prioricen y no paralicen la obra de Juan B. Justo, que está próxima a comenzar", remarcó el intendente."Quiero agradecer profundamente al gobernador Bordet por todo el apoyo que nos brindó; y a las y los paranaenses decirles que sigamos escuchándonos y trabajando en conjunto, porque fue así como logramos transformar la ciudad", concluyó Bahl.En relación a los fondos mediante los cuales se financian muchas de las obras de la ciudad de Paraná y las obras que se encuentran en marcha, la ministra de Gobierno e intendenta electa de Paraná, Rosario Romero, señaló que "habrá que esperar las medidas del gobierno nacional. Lo anunciado no es muy auspicioso en cuanto a la continuidad de obras. Haremos los esfuerzos por bregar, junto con nuestra gente, el diputado nacional Gustavo Bordet, las y los demás intendentes de Entre Ríos y nuestro gobernador, por la continuidad de las mismas".Romero subrayó que igualmente "Bahl deja un plan de obras en la ciudad, con fondos municipales, que vamos a continuar. Dialogaremos con el gobierno provincial para seguir con otras obras financiadas desde la provincia y trabajaremos en la ciudad para sostener estas buenas obras que se hicieron y dar continuidad a una línea de gestión".Por otra parte, asumió que la realidad política de los próximos cuatro años "es otra. Se verá, hay muchas cosas que hoy no alcanzamos a prever. Hay que tomarse tiempo, tener paciencia, buenos equipos en la ciudad, y seguir trabajando intensamente desde el gobierno municipal", concluyó.La obra se realizó a partir de un convenio con el municipio de Paraná, por el cual la provincia otorgó un aporte no reintegrable para la ampliación de Avenida Zanni hasta Lisandro de la Torre, en tanto que la municipalidad realizó los trabajos de reconfiguración y rehabilitación de esa calzada.Dichos trabajos consistieron en el ensanchar la calzada a 12 metros libres entre cordones y, de esta manera, dar continuidad y uniformidad en su geometría con avenida Blas Parera y Zanni desde Almafuerte hasta Ricardo Balbín, además de descongestionar el tránsito por el alto volumen que se da de Oro Verde y la ruta provincial 11.Este tramo de ruta intervenido tiene su recorrido de norte a sur, siendo fundamental su tratamiento como vía de tránsito pesado y de acceso a la localidad de Paraná. Para ello se reforzó estructuralmente la calzada para soportar las solicitaciones del tránsito y se eliminaron las soleras, alcantarillas laterales, badenes, cámaras, conductos y garitas para la ejecución del ensanche.Además, se incorporaron nuevas capas estructurales reciclando el material de la calzada existente, como así también dos capas de concreto asfáltico en caliente para mejorar las condiciones de rodamiento y transitabilidad. Se incluyeron veredas peatonales complementadas con rampas para personas con capacidades diferentes, desde el comienzo hasta el final de la zona urbanizada.A fin de evitar anegamientos, se incorporó un sistema de desagües pluviales y cámaras de captación. En las zonas bajas se colocaron caños de drenaje y una colectora de desagües pluviales domiciliarios en aquellos sectores donde las viviendas quedan por debajo de la rasante proyectada.Además, incluyó una nueva iluminación de todo el tramo con lámparas Led, como así también sistemas de semaforización en las intersecciones de calle Balbín, Juan B. Justo y Calle Pública N° 3; la señalización horizontal, vertical y la construcción de un pórtico de acceso a la ciudad.