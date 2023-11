Quedó inaugurado tramo de avenida Zanni desde Balbin hacia límite con Oro Verde

El intendente de Paraná, Adán Bahl, inauguró el tramo final de la megaobra de avenida Zanni. Se trata del sector comprendido desde calle Balbin hacia el límite con Oro Verde. Estuvo acompañado del gobernador, Gustavo Bordet, y la intendenta electa, actual ministro de Gobierno Rosario Romero.“Es algo muy emocionante para nosotros, porque hace cuatros años esta obra era impensado que se pueda lograr”, mencionó el intendente de Paraná, Adán Bahl a Elonce.Sobre los detalles de la obra, el presidente municipal expresó que “son 45 cuadras, 4.500 metros de ensanche, sustitución de cañerías y traslado a los espacios verdes, el puente sobre las vías del tren, construcción de veredas, iluminación y demás. Es una obra que se pudo realizar porque está financiada por el gobierno provincial” y agradeció el compromiso del gobernador, Gustavo Bordet, para la concreción de la misma.Este sentido, Bahl dio cuenta que “la obra queda completamente habilitada, solo restan algunos detalles, que son unos complementos de iluminación led. Además, el municipio está adjudicando toda la sincronización de semáforos, para que todos los puedan transitar a baja velocidad, pero de manera continua, algo que va a ahorrar unos 25 minutos al día. Por esta avenida transitan más de 12.000 autos diariamente, es por ello que esta obra tendrá un impacto muy beneficioso en unas 50.000 personas”.A continuación, el presidente municipal comunicó que la obra de calle Blanes, comprendida en la mega obra de avenida Zanni, ya está en su etapa final. “Es por ello que no se van a tener más problemas de inundación, antes los vecinos tenían hasta un metro de agua dentro de su casa y ahora esto ya no sucederá”, amplió. En este contexto, señaló que la obra se llevó a cabo a raíz de una propuesta de las familias de la zona.En este marco, el intendente señaló que, en los próximos días, se terminará la obra de calle Crisólogo Larralde, que fue realizará en con fondos municipales. “Se trata de una arteria muy importante que vinculará avenida de las Américas con avenida Zanni”, expresó Bahl al mencionar que en esta zona también está en obra el parque Gazzano.“Todas estas obras impactan en la vida de las personas y generan cientos de puestos de trabajo a través de la obra pública, tienen un impacto económico y es una forma de demostrar de cómo a través de la escucha al vecino y trabajando en conjunto con los gobiernos nacionales y provinciales los municipios podemos lograr mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.Finalmente, Bahl destacó que “se ya se puso al tanto la intendenta electa Rosario Romero y todo funciona en su plenitud”.Por su parte, el gobernador, Gustavo Bordet, manifestó que “esta obra fue planificada por el intendente y se llevó a cabo con fondos provinciales. Todo esto forma parte de una articulación que hicimos con todos los municipios de Entre Ríos de todos los signos políticos y en nuestra gestión hemos terminado más de 400 obras y dejamos más de 230 en marcha”.Y amplió: “Todo esto es fruto de hacer tenido una administración de los recursos, pagar en tiempo y forma los salarios, tener 190 días de clase, donde a través de buenos acuerdos salariales no hubo días de paro; además poder ejecutar un plan de obra pública de gran envergadura, que nos posibilitó satisfacer necesidades de los municipios y juntas de gobierno. Esto es la forma de trabajar que tuvimos en todo este tiempo”.Al finalizar la entrevista, Bordet manifestó “el compromiso que toca desde el rol de Diputado nacional para que a Entre Ríos le vaya bien y continuar en la senda de crecimiento y desarrollo para que se cristalicen mas obras”.A su turno, la ministra de Gobierno e intendenta electa, Rosario Romero, expresó su opinión respecto a los anuncios de Milei sobre la obra pública: “No es muy auspicioso en torno a la continuidad de obras, pero haremos los esfuerzos por bregar, junto con el Diputado Bordet, y los demás intendentes por la continuidad”.“De todos modos, AdánBahl deja un plan de obra a realizarse con fondos municipales que vamos a continuar; dialogaremos con el gobierno provincial para ejecutar otras obras y seguir en una línea de gestión”, amplió Romero.En este contexto, señaló que “sabemos que la realidad política de los próximos cuatros años es otra, hay que tomar tiempo, tener paciencia y con buenos equipos ir buscando la manera”.