AMET también rechazó la oferta del Gobierno y anunció medidas de fuerza

Política El Congreso de AGMER rechazó la propuesta salarial del gobierno

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) realizó la compatibilización de los mandatos emanados de las distintas asambleas que se desarrollaron en las escuelas el miércoles en todo el territorio provincial.Se impuso la postura de declarar insuficiente la propuesta del gobierno del 8,3% y realizar las medidas que se determinen dentro del Frente Gremial Docente. Esa era una de las tres opciones que el sindicato planteó a sus afiliados para que aborden en las asambleas escolares. Las otras dos consistían en aceptar la propuesta del gobierno del 8,3%, y ceñirse a la conclusión a la que llegara cada asamblea.- Un retroactivo de no menos del 10% al mes de octubre.- Aumento de no menos del 10% para los meses de noviembre y diciembre respectivamente y garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: noviembre y diciembre), la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada.- Recomposición salarial anual, la que como mínimo no sea menor a un 7% por encima de la inflación acumulada anual.“La exigencia de estos valores, AMET los viene planteando desde la reunión paritaria del pasado 5 de septiembre, las cuales nunca fueron tenidas en cuenta por gobierno”, expresaron desde el sindicato.Y adelantaron que en caso de no tener una respuesta favorable a esa petición antes de las 12 horas del martes 28 de noviembre, la Comisión Directiva “declarará paro los días 29 y 30 de noviembre y martes 5 de diciembre como medida de fuerza, por no existir una propuesta superadora por parte del gobierno que acompañe el proceso inflacionario, y dentro de las acciones determinadas por el Frente Gremial Docente”.