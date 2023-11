Los nombres confirmados del gabinete de Milei y quiénes suenan en lugares clave

Política Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Milei

LOS NOMBRES CONFIRMADOS

Se dieron a conocer los nombres de varios funcionarios que formarán parte del futuro gobierno de Javier Milei. Por un lado, se confirmó a la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, mientras que por estas horas resuena con fuerza la figura del especialista en finanzasPatricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza (LLA). La titular del PRO había hecho un acuerdo con el libertario tras ser derrotada en la elección general, e incluso días atrás la titular del Pro se había refirió a la posibilidad de ocupar el cargo que tuvo durante la gestión de Mauricio Macri con el dirigente libertario. “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en una entrevista con TN. Sin embargo, en esa misma nota se mostró en contra de fusionar Seguridad y Defensa”, aclaró el lunes.“Formalmente nadie me propuso nada cara a cara”, explicó sobre la posibilidad de dirigir el mencionado Ministerio. “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”, enfatizó. Cuando le preguntaron concretamente si aceptaría el cargo de ministra de Seguridad, ella respondió: “No es lo que más me gusta. Cuando uno ya estuvo en un lugar no sé si es lo mejor volver. Me parece importante lograr que los cambios se pueden realizar. Va ser la tarea más importante”.Tras ello, la exministra de Seguridad del gobierno de Macri planteó un escenario donde sí podría aceptar: “Hablando las cosas uno se puede entender. Si viene alguien y me dice que quiere que esté ahí, le respondo que no quiero estar donde ya estuve, pero si me dicen no tienen otra alternativa y que la única persona que puede solucionar el problema soy yo, es difícil. Te pone en una situación compleja. Tampoco soy una persona obtusa”.Semanas antes del triunfo en el balotaje, Milei ya había confirmado a Nicolás Posse como el jefe de ministros de su gobierno. El ingeniero graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se desempeñó como gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Corporación América, el grupo que preside el empresario Eduardo Eurkenián y que tiene la concesión de las terminales aéreas a través de Aeropuertos Argentina 2000.Según señalan desde el entorno del candidato libertario, es “el hombre en quien más confianza tiene Milei” y lo definen como “un adicto al trabajo”. En su perfil de LinkedIn, además, Posee se caracteriza como una persona con “alta flexibilidad y resiliencia, con gran compromiso y capacidad de aprendizaje”.El vínculo con el líder de LLA nació cuando ambos trabajaron en ese proyecto, que finalmente no salió a flote. Desde la fuerza política señalan que Posse está a cargo de la organización de los equipos técnicos para un eventual gobierno del libertario.Designado por Javier Milei como ministro del Interior, Francos reconoció que comenzó a trabajar para él cuando todavía estaba a las órdenes del presidente Alberto Fernández como representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Quien fuera diputado nacional entre 1997 y 2000 sostuvo que es “amigo” de Milei y afirmó que fue él quien lo motivó a que comience su carrera política: “Soy el que lo impulsó a expresar públicamente sus ideas sobre la libertad, sobre los problemas que tenía la Argentina”. “No me siento el padre de la criatura, pero le di un gran impulso”, aclaró Francos, quien trabajó varios años con el economista en Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekián.El futuro ministro del Interior se reunió con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el primero de los peronistas en reunirse con el también asesor del presidente electo Javier Milei. El próximo martes los mandatarios peronistas analizarán la agenda urgente con la administración entrante. Más allá de la inquietud que provocan los anuncios de frenar la obra pública y cortar los giros de fondos discrecionales, hay una preocupación puntual con la coparticipación: con mayoría simple en ambas cámaras del Congreso se la puede modificar y reducir envíos.Mariano Cúneo Libarona, el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, es un abogado penalista, expanelista de televisión, muy conocido en los Tribunales donde se lo recuerda por sus audaces estrategias jurídicas que le permitieron dar vuelta casos perdidos. Milei confirmó que le ofreció el cargo, y él lo aceptó.Cúneo Libarona tiene 62 años. Su padre, también Mariano, fue fiscal de la Cámara del Crimen durante 20 años. Tiene su estudio en el piso 27 de Avenida del Libertador al 600 con sus hermanos Rafael, Matías y Cristián.Abogado desde hace 30 años de los Eurnekian, era casi natural que apareciera su nombre sobre la mesa cuando Milei barajaba alternativas para el Ministerio de Justicia. “Es el momento de hacer Patria. ¿Qué querría mi papá? Que agarre. Se sentiría orgulloso, hay que hacer algo por el país”, le confesó a un amigo después de las PASO, cuando empezó a blanquear sus reuniones con Milei y sus colaboradores.Cúneo Libarona lleva semanas armando su futuro equipo para desembarcar en la función pública. Anotó a jueces jubilados, o próximos a hacerlo, especialistas en derecho penal y administrativo, ya que una de las preocupaciones es que iniciativas legales de Milei que choquen con la Constitución sean bloqueadas. En las reuniones el libertario le planteó al abogado tres ejes para la gestión judicial: la independencia judicial, la idoneidad de los funcionarios y el fin de las operaciones políticas en la justicia, según detallaron desde sus filas.El nombre de Sandra Pettovello fue uno de los primeros nombres del gabinete en ser confirmados. La licenciada en Ciencias de la Familia, egresada de la Universidad Austral, y diputada nacional electa, aunque no asumirá la banca, estará al frente del Ministerio de Capital Humano. De esa cartera dependerá la Secretaría de Salud en el nuevo organigrama trazado por LLA en el paquete de reforma del Estado. Esa reorganización de los ministerios está dentro de las cinco prioridades en las que ya están buscando consensos en el Congreso de la Nación, según se pudo conocer en las últimas horas.Capital Humano, absorberá Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Militó en la Ucedé y en Pro como muchos otros de sus compañeros libertarios. Estará a cargo del control y la distribución de los planes sociales y del resto de la asistencia estatal.En su plataforma, Milei define el capital humano como “el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país, invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas”.La economista Diana Mondino será la futura canciller. La diputada electa se encargará de las relaciones de la Argentina con otros países.Fue Mondino quien publicó una foto en sus redes sociales de la primera reunión de trabajo de Javier Milei luego de que fuera electo Presidente de la Nación este domingo. “Trabajando para achicar el Estado y eliminar impuestos”, escribió la diputada electa y futura canciller en X (antes Twitter).Consultada a la salida de la reunión por el periodismo, Mondino aseguró que estuvieron trabajando sobre “diferentes temas” y que hablaron con varios presidentes. “Estoy trabajando en temas de comercio exterior y en el relanzamiento de Argentina al mundo”, aseguró la futura canciller.La economista del CEMA y diputada nacional electa, es una de las figuras con mayor peso dentro de La Libertad Avanza. Milei pretende que encabece el ministerio de Relaciones Exteriores, un lugar clave en el vínculo del futuro presidente que amenazó con romper vínculos con Brasil y China.Mondino también recibió críticas por una entrevista a The Telegraph, luego de evaluar cómo debería ser la vinculación con los habitantes de las Islas Malvinas. “Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo”, aseguró la economista al diario londinense, e incluso dijo: “Pueden pasar años, pero vos no podés forzar a otras personas sus decisiones, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que parar”.Guillermo Ferraro será el nuevo ministro de Infraestructura de la Nación bajo la presidencia de Milei. Así lo confirmó el futuro funcionario este martes por la mañana, cuando también reveló que tendrá cinco áreas a cargo: transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones; y que el enfoque será estimular al sector privado para que invierta, con menor participación del Estado.El empresario que hasta abril pasado se desempeñó como director de KPMG Argentina fue funcionario en la secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003; y años más tarde estuvo en la gestión de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. También trabajó junto al dirigente peronista Antonio Cafiero cuando era senador.“En principio el ministerio es nuevo, no existe, y está dentro de la racionalización del Estado y del sector público la consolidación de los que hoy son ministerios, como Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales”, marcó en Radio Mitre el nuevo integrante del Gabinete de Milei, que tendrá a su cargo un megaministerio y responderá a la coordinación general de Nicolás Posse, apuntado como jefe de Gabinete. Ahora esos rubros responden a Gabriel Katopodis y a dirigentes de Sergio Massa.Ferraro dijo también que de esta manera lo que se busca es consolidar un enfoque económico de cross service [servicios cruzados], como además lograr un eje que unifique inversión e infraestructura dentro de la misma cartera.Convencido de que el Estado debe reducir su participación en la economía, marcó esta como una de las improntas que le darán al área. “Casi todas las estimaciones de los organismos multilaterales, como de las cámaras, es que la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura existente, y ni hablar la nueva, es tan importante en términos de PBI, estamos hablando de 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público”, sentenció para explicar que la cartera se abocará a dar solo la “orientación y los lineamientos” de los proyectos que interesan en cada una de las cuestiones a su cargo, para ordenar al sector privado en la inversión y realización.El actual secretario de Transporte del gobierno de Córdoba ya trabaja con Guillermo Ferraro, el nuevo ministro de Infraestructura. Mogetta se hará cargo del área de transporte y este jueves participó junto a su nuevo jefe y los también nuevos funcionarios Eduardo Rodríguez Chirillo, Sergio Arbeleche y Tomás Sutton de una reunión de transición en el Palacio de Hacienda.En la sede del Ministerio de Economía, entre otras carteras, fueron los funcionarios entrantes fueron recibidos por el ministro de Transporte, Diego Juliano; la secretaria de Energía, Flavia Royón; el presidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones, Claudio Ambrosini, y la secretaria de Minería, María Fernanda Ávila.Mogetta, quien se define como “justicialista” en su cuenta de X (ex-Twitter), antes de ser el titular de transporte en Córdoba fue secretario de Trabajo en la misma provincia. Desde ese lugar entabló una cordial relación con distintos gremios, como la Unión Tranviaria Automotor (UTA), con quien ahora deberá negociar a nivel nacional.Es productor teatral y también tiene experiencia como funcionario. El nuevo secretario de Cultura hizo campaña para el mandatario electo y celebró la victoria. Cifelli produjo una amplia gama de espectáculos, principalmente musicales, y trabajó con artistas como Moria Casán, Soledad Silveyra, Marilina Ross, entre otros.Entre 2016 y 2017, durante la gestión de Ángel Mahler en el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, se desempeñó como jefe de Gabinete.“Estoy confirmado hace un mes”, afirmó Cifelli a al diarioluego del balotaje del pasado domingo y había adelantado que durante la semana se iba a reunir con el actual ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, para llevar a cabo la transición. No obstante, todavía ninguno de los dos informó que ese encuentro se haya producido.En las últimas horas empezaron a circular versiones todavía no oficializadas sobre distintos eventuales funcionarios. En algunos casos, hay más de un nombre posible para un solo cargo. Serían los siguientes:. Fue secretario y luego ministro de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri, además de ocupar, por unos meses en 2018, la presidencia del BCRA.La cuestión familiar y personal es una de las pocas dudas que mantiene Caputo, quien recibió la propuesta, pero aún no confirmó, según pudo saber el diariode fuentes cercanas al economista. El viernes pasado, les ofrecía un no rotundo a quienes lo consultaban sobre si estaría dispuesto a ocupar el Ministerio de Economía. A mediados de esta semana, seguía diciendo que no, pero con mucha menos contundencia.El futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lideró la negociación cara a cara con Caputo. El último encuentro fue el mediodía en el Hotel Four Seasons.Emilio Ocampo, que había sido designado en septiembre como eventual presidente del Banco Central si el candidato de La Libertad Avanza ganaba las elecciones, no asumirá finalmente en el cargo.Si bien hace más de un mes que Ocampo había trabajado con un equipo de economistas y abogados para avanzar en su plan de dolarización y “cierre” del Banco Central, decidió no asumir ese rol ante el posible anuncio de Luis Caputo como ministro de Economía, según pudo saber este medio. El exministro y presidente del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri no estaría de acuerdo con el plan de dolarizar la economía, lo cual derivó en la declinación de Ocampo.Con este cambio de escenario, agregaron que Ocampo y su equipo no son “los indicados” para implementar el plan monetario acorde con las ideas Caputo, quien suena como principal figura para suceder a Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. “Ni el plan de Caputo ni el de otra persona”, enfatizaron cerca de Ocampo. A su vez, insistieron en que la decisión de cambiar el rumbo “fue de Javier (Milei)”.En tanto,. La excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que afirmaba que ya tenía fecha para la reunión de transición con la actual directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta. El encuentro iba a ser el próximo lunes.“Va a ir otra persona a la Anses. Carolina irá a otro lado”, confirmaron muy cerca de Milei.