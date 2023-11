Vecinalismo: la construcción colectiva como eje para mejorar la calidad de vida

Palacios, intendente actual de Cerrito

José Palacios, intendente actual de Cerrito por la Unión Vecinalista

En base a nuevas propuestas, el vecinalismo en Entre Ríos viene creciendo a paso firme, generalmente en localidades pequeñas, tanto que es un modelo de construcción política que busca tener presencia en los centros urbanos más densamente poblados., expresó que “nuestra forma de hacer campaña es desde el 11 de diciembre que arrancamos la gestión, involucrados en todas las problemáticas de la comunidad porque tenemos que tener un amplio conocimiento de lo que hoy valora la sociedad. Trabajamos mucho durante la gestión. Desde ahí vamos plasmando una forma de trabajo más volcada a la comunidad, a las necesidades. No estamos ajenos a lo que pasa a nivel provincial y nacional”.Nosotros “convivimos con diferentes opiniones dentro del vecinalismo, distintas posiciones, gente que piensa desde del Justicialismo, del Pro, el Radicalismo o la Libertad Avanza. Trabajamos sobre la base de respetarnos sin distinciones políticas, que es lo que nos ha permitido mantenernos unidos durante 40 años en Cerrito. Somos gobierno desde el `83. En estas elecciones la gente de Cerrito nos volvió a dar su voto de confianza”.Recordó que “el Dr. Carlino hablaba siempre de la Unión Vecinal Cerrito, nunca de las uniones vecinales a nivel provincial. Decía que era una utopía pensar en un sueño provincial. Siempre lo llevaban a la comunidad de Cerrito. Pienso igual. Sabemos lo que demanda y piensa Cerrito. Si hacíamos una inclinación hacia un partido tradicional o un frente, creo que hubiéramos tenido un castigo. Cada unión vecinal creo que es municipalista”.“En estos años de gestión siempre hemos tratado de convivir con distintas fuerzas políticas gubernamentales. He tenido una excelente convivencia con el gobernador Bordet y a nivel nacional, no puedo quejarme porque he tenido excelente acompañamiento. Cuando asumís una gestión tenés que abrir el abanico al diálogo. Tenés que ir con proyectos, convicción. Hemos tratado de no caer con la problemática, ir a golpearle a nación o a la gobernación para que nos soluciones. Como encargados del municipio, tenemos que trabajar y pregonar, previsionar las futuras necesidades y trabajar sobre proyectos”.Remarcó que “durante 40 años de gestión el municipio nunca acudió a un crédito ni tampoco se ha endeudado. Pasamos el 2001, los federales, la pandemia. Hemos trabajado con los pies sobre la tierra, siendo muy claros. A veces no se tiene la respuesta positiva para lo que plantea, pero fuimos bien recibidos. Vamos priorizando las necesidades de la comunidad”.“Cerrito viene desde 2016 con una política ambiental `Cerrito Más Verde`, con la fundación ECO Urbano. Trabajamos la parte educativa, hacer diferenciación en origen, residuos sólidos y orgánicos, biodigestores. Esta última es una solución a los residuos orgánicos, que se transforman en energía y en líquido fertilizante. Las nuevas generaciones nos tienen que marcar el camino y avanzar sobre el tema del cuidado del ambiente. Trabajamos con las entidades educativas”, dijo.Y comentó: “El intendente electo, Ulises Tomasi, tuvo su primera reunión y fue vinculada a la parte ambiente. Trabajará para la generación de energías solar y eólica. Con este contexto hay que empezar a generar nuevas ideas, vincularlas con el mundo, hay mucho capital financiero a nivel internacional financiando estas alternativas de políticas ambientales”.“Tenemos una obra que ahora está neutralizada que es el sistema de sustitución de conectores cloacales. Estamos sustituyendo los caños de avesto cemento por caños de pvc. La obra está en 40%, financiada por un programa nacional. Es una obra que tiene prioridad. Esperemos que el 10 de diciembre se pronuncie el presidente electo. Tratamos de ir haciendo previsiones para hacer cosas pequeñas. Nosotros para esta obra tenemos una reserva de 10 cuadras para hacer esa modificación, entonces si tenemos alguna complicación en alguna cuadra, tenemos el equipamiento, la materia prima para solucionar. No podemos hacerla completamente por el costo”, finalizó.Con respecto a los recursos del vecinalismo, sostuvo: “Llegan a aportes provinciales, pero son menos. Trabajamos como una institución, los recursos son ad honorem y haciendo cosas para vender. A nivel partidario, desde el 11 de diciembre las nuevas autoridades realizan sus aportes al partido y ahí vamos recaudando para los próximos cuatro años”.Asimismo, se refirió a la cantidad de habitantes de Oro Verde: “Tiene un promedio de 15 mil ciudadanos”.“Quizás cuando deciden a mitad de carrera, darle continuidad para quedarse o deciden vivir en Oro Verde, ahí empiezan a hacer el cambio de domicilio, pero son muy pocos lo que lo hacen”, agregó.“También Oro Verde es una ciudad de descanso, donde la gente que trabaja y tienen su vida a diario en Paraná, a la noche se acercan a la localidad. Es importante anexar el tema de transporte”, acotó.“Como Comisión Vecinal, no tenemos en Oro Verde. Nunca se formó, tenemos grupos de vecinos que participan y colaboran. En todo lo que es la Ruta 11, una extensión muy larga, están agrupados como vecinos que estamos en contacto permanente, siempre desde el buen diálogo aportando buenas ideas y qué mejorar con reuniones”, dijo.Finalmente, se refirió a la creación de áreas de discapacidad municipal: “No la tenemos conformada, es un municipio con pocas áreas, pero si trabajamos desde la parte de Desarrollo Social y desde el Centro de Salud, que tenemos como función al CIC donde se abordan muchas temáticas en la parte social”.