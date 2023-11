El Congreso de AGMER rechazó la propuesta salarial del gobierno

Este jueves se realizó en la ciudad de Nogoyá un nuevo Congreso Extraordinario de AGMER donde los docentes resolvieron “rechazar la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en la reunión paritaria” del pasado martes 21 de noviembre.De acuerdo a lo informado desde el gremio, exigirán a las autoridades provinciales que, no más allá del 28 de noviembre, se presente una pauta salarial que contenga:- Aumento retroactivo de no menos del 10% de los salarios del mes de octubre de 2023.- Aumento de no menos del 10% para los salarios de cada uno de los meses de noviembre y diciembre de 2023, y garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: noviembre y diciembre) la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada.- Recomposición salarial anual, la que como mínimo no sea inferior a un 7% por encima de la inflación acumulada anual del 2023.En caso de que el Gobierno acceda “a todas las exigencias”, se enviará a los miembros paritarios a firmar el acuerdo; pero en caso de no haber respuestas, la Comisión Directiva Central del gremio podrá “definir las estrategias a seguir, pudiendo adoptar medidas de acción sindical”.