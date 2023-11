Paritaria salarial: UPCN continuará con asambleas y ATE no descarta movilizarse

ATE y UPCN consideraron “insuficiente” el aumento salarial de 8,3% que el Ejecutivo entrerriano propuso en reunión paritaria; pero el ministro de Economía, Hugo Ballay, remarcó que “el 8.3% sobre la base de los haberes de junio se liquidará igual con los haberes de noviembre”.Y agregó: “Si bien el porcentaje de aumento acumulado registra una diferencia, no conforma y, en un contexto de incremento de precios, no es posible aceptar que solo se compense la inflación”. “Tenemos que ir por encima de la inflación”, sentenció.La representante de UPCN indicó que continuarán con asambleas en los lugares de trabajo, mientras se desarrolla la transición de gobierno porque, en la próxima semana, debería haber definiciones. Y descartó la convocatoria a un paro “ante una gestión de gobierno que ya termina su mandato”.Por su parte, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, dio cuenta del “descontento y dolor” que se vivenció en las asambleas de estatales entrerrianos “porque no alcanzó con el 8.3%, ante la necesidad de los trabajadores de tener el salario que merecemos”.Si bien ponderó el trabajo conjunto con Provincia y el logro de objetivos claros que no están dispuestos a resignar “porque a la paritaria hay que cuidarla”, Muntes comunicó que el plenario de ATE pasó a cuarto intermedio hasta pasado el mediodía con la comunicación de lo resuelto en la continuidad de la paritaria de este jueves. “No estamos de acuerdo con el 8.3%”, reafirmó y no descartó la convocatoria de medidas de fuerza. “Necesitamos movilizarnos mucho para que los trabajadores estén activos y a las 13.30, en plenario de delegados, se respetará lo que se resuelva en conjunto con los gremios docentes”, informó aEn la oportunidad, Muntes anunció que el 10 de diciembre solicitarán una audiencia oficial con Rogelio Frigerio “para saber qué piensa el gobernador de los trabajadores del Estado, porque tenemos muchas preguntas para hacerle, y a partir de ahí se delinearán las políticas de ATE”.Domínguez, por su parte, anticipó que UPCN dará a conocer, a la brevedad, los temas de agenda a establecer con el gobierno electo de Rogelio Frigerio. “Trataremos de no poner palos en la rueda, pero para salir adelante en un contexto que será difícil; pero los trabajadores tenemos que estar organizados y preparados para debatir, discutir y proponer sobre cómo salir adelante”, fundamentó al respecto.