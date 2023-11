Koch manifestó su “preocupación por la contención de la obra pública”

El presidente electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, fue contundente cuando se le preguntó qué pasará con la obra pública. "No hay plata", respondió y remarcó: "Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos".Tras las declaraciones del libertario, el jefe del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, manifestó asu “preocupación por la contención que se hace de la obra pública”. “El empleado de Vialidad hoy está triste porque no quiere volver a un lugar que ya vivió por la amenaza de hacer desaparecer el organismo que empieza nuevamente a ponerse latente”, expuso el funcionario peronista.Se recordará que según consideró el líder de La Libertad Avanza (LLA), cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que se migraría a “un sistema de iniciativa privada, a la chilena". "No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperflación, con el 95 por ciento de pobres", dijo sin dar muchos más detalles.“Los intendentes saben que, con fondos municipales, coparticipables, es imposible hacer obras públicas; por eso, ellos manifestaban su conformidad con respecto a tener un gobierno nacional que provea recursos directa o indirectamente a los municipios”, expuso Koch. Asimismo, recalcó que, cuando el peronismo llegó al gobierno, “en UOCRA había tres mil trabajadores registrados, y a la fecha serán 11 mil gracias a la obra pública y que, gracias a esta gestión, por decisión del gobernador y el trabajo de los que estuvimos al frente, pudimos transformar Entre Ríos y ponerla en una situación importante”.Finalmente, Koch bregó para que se revea la posición de Milei “para que se tomen decisiones para bien”. “El empleado de Vialidad hoy está triste porque no quiere volver a un lugar que ya vivió por la amenaza de hacer desaparecer el organismo que empieza nuevamente a ponerse latente”, cerró.