Futuro secretario de Desarrollo Social dijo que “seguirán los planes sociales”

El médico Pablo de la Torre, quien será el secretario de Desarrollo Social de la gestión del presidente electo Javier Milei, remarcó que "los planes sociales van a seguir", pero aclaró que al que recibe una asistencia social "le vamos a exigir que trabaje porque de esa forma lo vamos a liberar del plan el día de mañana".Fuentes cercanas al dirigente confirmaron que "estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social"."Al que recibe un plan social, según su capacidad, le vamos a exigir que trabaje porque de esa forma lo vamos a liberar del plan el día de mañana. Vamos a dar planes sociales pero no vamos a dejar tirados a quienes los reciben. Es la forma para que la gente que hace mucho no trabaja recupere la cultura del trabajo, salga adelante y deje de depender del Estado", amplió.Sobre los enfoques de su política en la cartera, De la Torre indicó: "Vamos a poner el foco principal en la primera infancia. El problema de la pobreza y la desigualdad empiezan desde el embarazo. Vamos a proteger y a acompañar a las madres desde la concepción. La inversión va a estar puesta en la infancia y para eso vamos a crear los Centros de infancia y familia. No vamos a dejar a los pobres tirados como están ahora".De la Torre es hermano de Joaquín, actual senador provincial de Juntos por el Cambio (JxC) y dirigente cercano a la excandidata a presidenta Patricia Bullrich.Pablo de la Torre es médico pediatra, con experiencia en el trabajo social en el conurbano y vínculos con la Iglesia Católica.