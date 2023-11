Ministro de Frigerio adelantó temas en agenda: reformas, gastos y “aves de paso”

Política Frigerio anunció los funcionarios que lo acompañarán en su gestión provincial

El futuro Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, aportó definiciones relevantes sobre la gestión del gobernador electo Rogelio Frigerio, próxima a iniciarse.A horas del acto formal en el que fueron confirmadas varias designaciones en el gabinete, Troncoso habló sobre los “retoques” en los gastos, la desaparición de las subsecretarías, la unificación de direcciones, la necesidad de emprender una reforma previsional consensuada que elimine las jubilaciones de privilegio y cambios en el campo laboral, donde –en coincidencia con afirmaciones del presidente electo Javier Milei- respaldó sin disimulo que se generalice el sistema de la UOCRA, el fondo del desempleo al que muchos le llaman “ley mochila”, para pegarle “un golpe fuerte a la industria de los juicios”.“Me siento muy honrado, muy contento y con muchas ganas de trabajar. Es una oportunidad enorme que me da la vida y el futuro gobernador. Trabajo con Rogelio hace 10 años. Tener este corolario es muy importante”, confesó Manuel Troncoso.Troncoso reveló que “la transición” empezó “hace unos días y venimos bien encaminados con la actual ministra, Rosario Romero”.Explicó que “el ministerio de gobierno y trabajo contará de tres secretarías: la de asuntos políticos, en manos de Julián Maneiro, actual diputado provincial, de extracción radical; la secretaría de trabajo a cargo de Mariano Camoirano, actual secretario general de la UADER, y la secretaría de asuntos municipales y gobiernos locales que conducirá Miguel Heft, actual viceintendente de Viale”.Troncoso confirmó que de este nuevo ministerio dependerá el Consejo General de Educación. “Tendrá bajo tutela administrativa al CGE, que estará a cargo de Alicia Fregonese, la UADER y el Instituto de Cooperativas y Mutuales, muy importante para la promoción de estructuras y cuerpos intermedios”, definió.El actual diputado y ministro designado aludió también a que “seguridad y justicia van a tener un ministerio propio, en manos del amigo Néstor Roncaglia”.Al justificar los cambios en la orgánica, trajo a colación el ejemplo de Estados Unidos y la emprendió contra los superministros. “EEUU tiene 20 secretarios de estado, hiper especializados en sus carteras. Hay que terminar con la lógica, a la que nos tuvo bastante acostumbrados la provincia, de los superministros. No creemos en los superministros abarcando muchas áreas, bastante distantes entre sí desde lo práctico, sólo para que el funcionario sienta que tiene más volumen político. Hay que dar respuestas, no hay que hipertrofiar los ministerios por el solo hecho de hacer sentir a quien lo encabece que tiene poder. A la gente hay que entregarle resultados. Hay que generar una especificidad en las carteras y eso va a generar mayores repuestas y va a redundar en mayores beneficios para la ciudadanía y para la provincia”.Al flamante gabinete, Troncoso lo definió como “frigerismo puro. “De las cosas que más me entusiasman y me enamoran del proyecto político de Rogelio es esto, que no solamente hubo una retórica alrededor de los consensos, de ampliar la base de sustentación política, de la heterogeneidad. No fue sólo retórico, no fue solo discursivo. Rogelio lo materializó permanentemente en hechos políticos, como ministro del interior con los consensos que tuvo que lograr y ayudar con ambas cámaras en minoría durante el gobierno de Macri, conquistas históricas como el Pacto Fiscal que tuvo que ser articulado desde el ministerio del interior, y ahora construyendo políticas en la provincia lo hace de una manera miscelánea. Nosotros no dejamos afuera a nadie por una cuestión ideológica. Lo que tenemos que generar es valor agregado para sacar a la provincia del nivel de estancamiento en el que está y para eso hay que hablar con todos”, afirmó.Troncoso postuló que hay que “dejar de una vez por todas atrás esa lógica egoísta y mezquina ombliguista de látigo y chequera. Por ejemplo, a los intendentes, si se pintan del color político que uno quiere o haces declaraciones en favor mío entonces te bajo obras. La que queda de rehén ahí es la gente. Es un momento de hacer, en la provincia y en el país, en términos del rugby, un gran scrum, gobierno provincial, los intendentes, los presidentes de las comunas, de las juntas de gobierno. Y necesitamos no sólo de los intendentes de Juntos por Entre Ríos. También de los intendentes del peronismo, de los presidentes de Juntas muchas veces olvidadas, por caminos donde el Estado parece no llegar. Estamos hablando de 30, 40 km pero el Estado no llega. Para reformular todas estas cuestiones tiene que haber diálogo”.Sobre la necesidad de achicar el gasto fiscal, Manuel Troncoso esquivó la palabra ajuste y prefirió “retoques”. “A nosotros la palabra ajuste no nos gusta porque podría prestarse a interpretaciones. La gente puede sentir que se “ajusta” por abajo. Lo que sí creemos es que hay que hacer retoques y balancear algunas cuestiones. Si hay que recortar, hay que empezar por lo de arriba. Estamos sacando y reduciendo los cargos políticos del funcionariado al cincuenta por ciento. Eso es una señal enorme”, afirmó.-“Exacto. Por ejemplo, la línea de subsecretarios se borra entera del organigrama provincial”.-“Exactamente. Habrá ministros, secretarios y directores. Además, habrá unificación de direcciones. Había muchos cargos políticos con competencias duplicadas o triplicadas, y eso te das cuenta que es para pagarla políticamente a alguien, hablando mal y pronto. Se creaban cargos para pagar políticamente a alguien. Venimos a simplificar la administración pública, a intentar desburocratizar y que los funcionarios que haya estén bien preparados y de cara a la gente y no de espaldas. Rogelio hizo hincapié en que quiere funcionarios trabajando para la gente y no paseando por Buenos Aires”.-“Absolutamente. Todas las instituciones que deben tener un cambio las vamos a poner en debate. Esa es la matriz para hacer política de Frigerio, armar una gran mesa de constitucionalistas, de todos los espacios políticos, de las instituciones intermedias y ver qué decisión tomamos. Hay un punto que no es menor, que pasa por cómo administra uno el poder en la política. No nos gusta ni la manu militari ni el unilateralismo. A estos temas hay que abordarlos de manera integral y eso no pasa solo por armar comisiones bilaterales en las cámaras que no funcionen, sino, además de eso pero funcionando, mesas amplias con todos los sectores representativos de la sociedad, donde veamos para dónde queremos ir”, sostuvo.-“Estoy de acuerdo. No hay nada nada más inequitativo que las jubilaciones de privilegio. Es un tema que hay que abordar necesariamente y en el corto plazo”, consideró.-“Estoy convencido de que sí. He sido abogado sindical toda mi vida y sigo siendo, es mi expertis. Soy abogado laboralista bastante especializado en derecho colectivo. Pero sin dudas, en un sistema laboral como correlato hay 50% o más de trabajadores informales, quiere decir que algo no está funcionando, con los juzgados laborales saturados de juicios por las irregularidades del sistema, la informalidad. Hay que generar un cambio en las instituciones jurídicas del derecho del trabajo. Eso es competencia pura de la Nación, pero entiendo que sí. Hay que generar ingresos y salidas más blandos al mercado del trabajo. Cuanto tenés normas muy regulatorias o muy rígidas, lo que terminás generando complicaciones al que tiene que cumplirlas”, remarcó.“No me gusta la palabra flexibilización, porque quizá remonta a los 90, pero sí creo que hay que generar condiciones blandas de ingreso y salida del sistema. El sistema de la UOCRA es muy bueno, el fondo del desempleo al que muchos le llaman “ley mochila”, donde se genera un ahorro obligatorio, se eliminan las indemnizaciones y el trabajador siempre se va con su mochila de ahorro, sea cuando se termine la obra o lo despidan o el decida irse motu proprio. Ahí terminás también desburocratizando la Justicia y creo que pegándole un golpe fuerte a la industria de los juicios”, explicó aEl actual legislador y futuro ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, brindó precisiones del perfil que tendrá la gestión de Rogelio Frigerio y de cómo se encararán los primeros meses.Por último, y en cuanto a sus áreas de injerencia directa, Troncoso adelantó que trabajará "con intensidad y mucha dedicación al trabajo".En lo referente a "la Secretaría de Asuntos Políticos, vamos a abordar, estudiar y elaborar las leyes necesarias para tener la reforma política que creo que necesitamos, por ejemplo, el caso de la boleta única", citó.En ese marco, se puso como objetivo "el repensar una reforma con acceso a la información pública, para eso vamos a tener también una oficina especializada en abrir la gestión y abrir los expedientes".Además, comentó que "la meta y la responsabilidad es enorme en dar una mano con la educación", por lo que citó el caso de la relación con los gremios y del CGE; repartición que le "toca garantizar que haya clases la mayor cantidad de días del año para nuestros chicos".En diálogo con, el actual legislador tildó de "desafío enorme" a lo que vendrá y adelantó que "Rogelio fue muy claro, bajó un elemento primero de la austeridad, dado que el funcionario es un ave de paso, no es ni un CEO de una empresa, ni un gerente privado de una compañía privada; es un servidor público".En ese sentido, citó que "el primer hecho político que estamos votando en ese sentido es la reducción de los cargos políticos en un 50% en la provincia".Troncoso adelantó además que otra de las directivas centrales es que haya "un funcionariado que trabaje en Entre Ríos, que esté en la calle cerca de la gente y cerca de los intendentes".Según comentó, Frigerio "no quiere escuchar que estén dando vueltas por distintas oficinas en Buenos Aires, perdiendo el tiempo y para eso la idea es que vamos a fortalecer la Casa de la Provincia, para que sea articuladora entre los ministros, los intendentes, los presidentes de la Junta y demás".El objetivo es que "puedan tener un centro de articulación política de expedientes y de trámites en la ciudad de Buenos Aires; por lo que hay que refundar la Casa de la Provincia de Entre Ríos para que esté al servicio de la provincia y de la comunidad".